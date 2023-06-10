中市第二波物調券 20日開賣

台中市振興經濟推出物調券，用200元購買可兌換400元商品，5月底首波兌換瞬間秒殺，但挨批未能雨露均霑。台中物調券6月20至25日第二波開賣，新增在大安、石岡、潭子區公所開放兌換，另也新增7處公有市場買得到。

經發局長張峯源表示，第二階段兌換物調券，新增在3處區公所發放鄰近市場的物調券，大安區公所發放大甲第一、第二市場各250份，石岡區公所發放豐原第一市場、東勢市場各250份，潭子區公所發放豐原第一市場、東光市場各750份物調券。

市府表示，第二階段包含共有77處場域，37處公有市場、17處攤販集中區，23處商圈；另新增7處小型市場，包含外埔市場、大新市場、平等市場、篤行市場、梧棲第二市場、中德市場、何厝市場等。

經發局表示，民眾購買物調券後，可在使用期限內到指定市場使用，盼促進市場、攤集區及商圈疫後經濟；第2波共有15萬份，使用時間6月20至25日，持續到端午連假結束。

中市府編列3000萬元，共發放30萬份物調券，首波發放時，因為並非各行政區都有，議員批評未能「雨露均霑」，例如有10萬人口的潭子區沒有發，另外石岡、大安、新社、外埔區也未設發放點，挨批不公平。

經發局表示，部分行政區沒有市府列管市場與商圈，上波才沒有發券，第二波新增在小型市場或3處區公所發放，讓更多人能參與。