交友公司糾紛暴增 契約藏陷阱

坊間交友公司介紹男女認識，傳出不少人遭詐騙簽下高額契約，向議員投訴「談戀愛好貴」。議員表示，有受害者被約去交友公司喝咖啡，被強迫推銷簽近10萬元契約，根本是詐騙。法制局長李善植說，交友糾紛從2018年51件，去年增加到136件，呼籲中央訂定定型化契約，保障消費者權益。

台中市法制局統計，交友爭議申訴案件逐年增加，2018年51件、2019年86件、2020年88件、2021年122件、2022年136件，今年到5月底已有62件，被騙的多是30歲以下年輕人。

議員張廖乃綸說，接獲多起陳情案，2名年輕人和女網友線上聊天，對方邀他到交友公司喝咖啡，被帶到小房間強迫推銷3、4小時，最後簽下交友契約書與本票；隔天發現得繳交9.6萬元，解約得支付5.8萬元，被害人報警，但本票被對方扣留。

議員黃健豪、陳政顯說，業者遊走法律邊緣，以合法掩護非法，市府應加強稽查交友公司，透過里鄰長宣導，中央應盡快修法。

市長盧秀燕呼籲，遇到強迫推銷時，記得自己有權利走開，政府應協助解決糾紛，呼籲中央研訂定型化契約，不要讓業者踩在灰色地帶，可減少紛爭。

法制局長李善植說，交友爭議主要鎖定30歲以下或社會新鮮人，利用對契約不熟悉又不懂拒絕，疲勞轟炸推銷，金額從5萬至30萬；法制局2020年6月已請行政院消保會制定定型化契約，且須有應記載事項及不得記載事項、規範服務費用及解約金，但拖了3年中央還沒訂出來。

民政局長吳世瑋則說，台中市的交友服務公司有14家，民政局也曾拍攝宣導短片，宣導民眾正確的交友態度。警察局長李文章說，如果當事人被強迫推銷或覺得被騙，對方又不允許離開，涉及強制罪及詐欺，可向警方報案。