彰化知名西服店熄燈號 最後一天每件500元回饋鄉親

彰化市「丸曾西服」是許多彰化人的回憶，但50年的老建物將拆除重建，明天10日將熄燈號，老闆娘陳麗絲說，早期每當過年前，他們得營業到半夜近2點，也常有阿公帶著將結婚的孫子來訂製西裝，為了回饋鄉親，最後一天西服西褲每件均一價5百元全部出清。

「看著民族路從當年的繁華到如今的落寞，心中無限感慨」陳麗絲的牙醫兒子曾國彰去年底在臉書感慨貼文，並宣布「丸曾西服」即將改建，讓不少彰化人對這家知名老西服店退場充滿不捨懷舊之情。

「丸曾西服」位於開化寺「觀音亭」前方的民族路商圈，早期繁華盛況更勝於今日，陳麗絲說，以前只要過年前或父親節前西服店就門庭若市，尤其過年前，即使他們營業到半夜十二點想拉下鐵門都不行，客人仍會衝進來選衣服、量身訂衣服，買新衣好過年，常得營業到半夜近二點，兩旁店家的貨品甚至晚間也不收，隔日一天亮，繼續拚業績。

陳麗絲說，西服店是從公公就開始經營，已有70年歷史，後來更成立丸曾西裝公司，第二代至今都還有外銷衣服，早期老師傅做西服很講究，老一輩都喜歡穿量身訂製的合身西服，廿年前賣的西服就賣數千元到2萬元，還是有很多老主顧，甚至有阿公帶著要結婚的孫子來訂新郎西服，三代都穿他們店的衣服，以前西服的價值甚至可以拿去典當換現金。

「丸曾西服」明天就要熄燈號，曾國彰曾在臉書發文說，從小在店內看著客人出出入入，父母靠這間店養大他，他對丸曾有很深厚感情，「丸曾西服也要謝謝彰化人」。所以決定老房子拆後將改建成牙醫聯合診所，繼續在地深耕，和大家一起打拚，服務鄉親，要一起帶動商圈榮景。

結束營業前原本西服西褲買二送一，陳麗絲說，明天最後一天，一件數千元的西裝和西褲均一價500元，一套西裝一千元，當成對鄉親臨別時的回饋。