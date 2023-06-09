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台中市定古蹟湖心亭 完成修繕重新開放

中央社／ 台中9日電
台中市定古蹟「湖心亭」已有115年歷史，由於木地板毀損進行修繕，台中市政府9日表示，共投入新台幣1028萬元進行湖心亭、中山橋修繕工程，已於5月底完工開放。圖／陳文政提供
台中市定古蹟「湖心亭」已有115年歷史，由於木地板毀損進行修繕，台中市政府9日表示，共投入新台幣1028萬元進行湖心亭、中山橋修繕工程，已於5月底完工開放。圖／陳文政提供

台中市定古蹟「湖心亭」已有115年歷史，由於木地板毀損進行修繕，台中市政府今天表示，共投入新台幣1028萬元進行湖心亭、中山橋修繕工程，已於5月底完工開放。

位於台中公園內的「湖心亭」興建於1908年，已有115年歷史，台中市文化局長陳佳君透過新聞稿表示，湖心亭是1908年10月為慶祝縱貫鐵路全線通車典禮所建。

陳佳君說，湖心亭不僅是台中市珍貴的古蹟，更是不同世代台灣人共同的生活記憶，這次配合中央補助的464萬元，共投入1028萬元進行湖心亭、中山橋修繕工程，已於今年5月底完工開放。希望藉由這次修繕工程，讓湖心亭和中山橋延續文化價值，再現美麗風華。

台中市文資處說明，台中公園內飛禽眾多，經常停佇於湖心亭及中山橋，排泄物堵塞古蹟的排水溝，也造成木構造腐朽，加上近年氣候變遷，多處木構件面飾剝落，嚴重影響使用安全及美觀性。

文資處表示，這次修繕除完成結構補強及重新粉刷，同時在不改變環境景觀、兼顧鳥類生態的原則下，增設相關措施，將大幅改善環境並提升古蹟結構安全。

文資處提醒，文化部即日起開放領取成年禮金，只要年滿18歲至21歲的青年都可透過手機app或紙本QRcode領取1200點成人禮金，觀看藝文展演、參加文化體驗或視聽娛樂、購買圖書、文創工藝等藝文消費都享有金額折抵，歡迎已領取禮金的民眾踴躍到台中市消費，以實際行動支持藝文產業。

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