原民國中生遭嘲笑「敗類、山豬」盧秀燕啟動關懷處理
台中一中「烯環鈉」事件延燒，國民黨議員黃仁今日在總質詢指出，台中又有原民國中生遭言語霸凌，不僅學校的抽屜被同學塞垃圾，還被罵原住民是敗類、山豬等歧視言語，黃要求台中市率先立反族群歧視法，嚇阻歧視霸凌。台中市長盧秀燕表示，反歧視族群法是國之大法，台中無法訂定自治法，但她高度重視此案，要求學校啟動關懷輔導與處理，並加強族群平等教育。
台中市議員黃仁今天質詢表示，台中太平某國二家長控訴，他女兒經常被班上同學以原民身分來揶揄，指原住民是敗類、山豬等言語霸凌，更有男同學在女兒的抽屜塞垃圾，女兒一度傳訊淚泣「都沒有人幫我，受夠了，很想轉學，不然真的會跳樓」。
黃仁說，反族群歧視法草案依舊躺在立院，不能三讀通過，如果沒有立法，如何嚇阻歧視霸凌，為了保障台中共榮、共存、共享，要求台中市率先立法。
盧秀燕表示，反歧視族群法是國之大法，適用於全國，如果沒有全國法規，台中或許可以訂定自治法補充，但若既有法令就無法。
盧秀燕說，中央、地方訂定再多法令，沒有落實遵守，徒法不能以自行，就像交通規則要求斑馬線要停車禮讓行人，但很多人仍不遵守；另外罰則太輕，她舉例興富發塔吊掉落，市府最多只能罰27萬，不是不罰，而是相關法規最多只能罰27萬，法規罰則若罰的重一點，才能有警惕。
盧強調，她高度重視霸凌這個案子，需尊重族群不能歧視，呼籲教育工作者不要輕忽，若孩子已經有了反應，且有具體舉證受到霸凌，校方就不能定義為小孩子間在打鬧，要求學校高度重視，啟動相關關懷輔導與處理，加強族群平等的教育。
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