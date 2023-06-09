中科園區大徵才 台積電等28廠商釋逾1000職缺

台中市勞工局因應中科園區廠商用人需求，與中部科學園區管理局合作，明天將在中科管理局辦理「富市台中 就業成功」中科園區徵才活動，邀請台積電、友達光電、橋椿金屬、永勝光學等28家中科廠商設攤、提供逾1000個工作機會。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕就任以來，積極招商引資，成功吸引269家企業進駐投資，穩坐全國第一，並創造逾2.3萬個就業機會，台中市勞動參與率成長至61%；行政院主計總處統計，台中市去年青年失業率降至5.3%，六都最低，展現拚就業、拚經濟的成果。

張大春指出，中科園區成立屆滿20周年，在2021年營收破兆，躍升為兆元園區，加上園區內半導體大廠投資擴廠，吸引許多產業供應鏈廠商陸續進駐，根據經濟部統計，在中科園區的總就業人口已達5.6萬人。

張大春說明，台中市政府連11年與中科管理局合作舉辦徵才活動，明天登場的徵才活動共集28家中科廠商，包含台積電、鋅壓鑄製造大廠橋椿金屬、電子氣體大廠聯亞科技等，釋出工程師、技術員等職缺。其中，合盈光電釋出月資10萬元以上的主管職缺，另其它企業逾六成職缺薪資上看4萬元，還有200多個不限學經歷職缺。