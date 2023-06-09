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台中新8自辦市地重劃640地主登記完畢 明周六可換狀

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市新八市地重劃編號12廣場兼停車場空照圖。圖／中市府提供
台中市新八市地重劃編號12廣場兼停車場空照圖。圖／中市府提供

台中市新八自辦市地重劃區（整體開發地區單元四）歷經近10年，640名地主全數登記完畢，考量地主眾多，中興地政事務所特別在明天周六加班，全日辦理重劃換狀作業，讓地主順利在端午佳節前領回土地所有權狀。

地政局說明，新八自辦市地重劃區涵蓋南屯區三塊厝段、永定段、南屯段、豐樂段、豐業段、鎮安段及鎮南段等7個地段，歷經近10年，640名地主全數登記完畢。

地政局長吳存金說明，重劃區內所有權人眾多，為盡早讓地主領取權狀，中興地所日前已將領狀通知書全數寄發，考量民眾因工作、求學或其他因素平日無法到所辦理換狀，明天特別辦理重劃換狀作業，中興地所總動員，一同為新八自辦市地重劃案劃下完美句點。

中興地政事務所主任林建伸表示，中興地所明天換領權狀時間分為上、下午場，所有權人請攜帶通知書、印章、身分證正本及重劃前土地所有權狀正本，若所有權狀遺失請加附切結書；另委託他人代辦請檢附委託書，代理人應攜帶身分證正本及印章，不便於當日到所辦理換狀的民眾，可於6月12日起平日上班時間至中興地政事務所三樓辦理。

台中市新八市地重劃鎮富路綠園道全區空照圖。圖／市府提供
台中市新八市地重劃鎮富路綠園道全區空照圖。圖／市府提供
台中市新八市地重劃編號95公園全區空照圖。圖／市府提供
台中市新八市地重劃編號95公園全區空照圖。圖／市府提供
台中市新八市地重劃編號94公園全區空照圖。圖／市府提供
台中市新八市地重劃編號94公園全區空照圖。圖／市府提供

重劃區 身分證 台中市

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