台中新8自辦市地重劃640地主登記完畢 明周六可換狀

台中市新八自辦市地重劃區（整體開發地區單元四）歷經近10年，640名地主全數登記完畢，考量地主眾多，中興地政事務所特別在明天周六加班，全日辦理重劃換狀作業，讓地主順利在端午佳節前領回土地所有權狀。

地政局說明，新八自辦市地重劃區涵蓋南屯區三塊厝段、永定段、南屯段、豐樂段、豐業段、鎮安段及鎮南段等7個地段，歷經近10年，640名地主全數登記完畢。

地政局長吳存金說明，重劃區內所有權人眾多，為盡早讓地主領取權狀，中興地所日前已將領狀通知書全數寄發，考量民眾因工作、求學或其他因素平日無法到所辦理換狀，明天特別辦理重劃換狀作業，中興地所總動員，一同為新八自辦市地重劃案劃下完美句點。