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南投「熊愛閱讀」 乾峰國小37名學童看完5240本書

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投熊愛閱讀活動帶動學童閱讀風氣，全縣2萬名學童半年看完70萬本圖書。圖／南投縣政府提供
南投熊愛閱讀活動帶動學童閱讀風氣，全縣2萬名學童半年看完70萬本圖書。圖／南投縣政府提供

南投文化局與18度C文化基金會合辦「熊愛閱讀」閱讀護照推動計畫，6個月內共有126所國小、2萬零696名學童參與認證，總共閱讀了70萬6700 本書，平均閱讀34本書。閱讀高手「閱讀集點趣」活動，基本要件以完成閱讀心得為主，每人至少閱讀40到60冊圖書，還要老師簽名及認證章才算數，讓全縣學童更能感受閱讀樂趣。

獲獎的陳姓學童說，參加熊愛閱讀後，最大的興趣就是與同學到圖書館看書，尤其是名人傳記，例如海倫凱勒看不見也聽不見，憑著毅力完成哈佛大學學業，讓她深受感動和啟發，遇到問題更有勇氣克服。

文化局指出，熊愛閱讀帶動全縣學童閱讀風氣，偏鄉學生閱讀能量刮目相看，國姓鄉乾峰國小全校只有37名學生，總共閱讀了5240本書，平均每人閱讀142本書，是這次全縣最愛閱讀的學校；草屯鎮雙冬國小50名學生，在「說情畫意」心得創作中，共交出了62 篇作品，展現創作能量。

南投縣「熊愛閱讀」頒獎典禮，今天在文化局圖書館舉辦，秘書長洪瑞智代表縣長許淑華率先頒獎，獲獎個人及團體分別有 「閱讀高手縣長獎」12人、「心得達人縣長獎」40人，「心得達人佳作」42人，24校獲學校團體獎、6鄉鎮市圖書館獲全縣總評獎。

洪瑞智說，18度C文化基金會每年挹注數百萬元，協助推動熊愛閱讀計畫，每年超過2萬名國小學童完成40篇閱讀心得。「閱讀高手」及「心得達人」獲獎門檻相當高，能夠脫穎而出實在難得。文化局慎重邀請兒童閱讀、兒童文學、美術專家組成評審團，才完成評選作業。18度C文化基金會，今年為心得達人獎增加42個佳作名額，鼓勵愛閱讀的小朋友再接再厲。

圖書館全縣總評獎中「愛看書」項目，中寮鄉圖書館獲得第一名，其次是草屯鎮立圖書館，第三為國姓鄉立圖書館。而在「愛創作」項目，全縣總評獎第一名國姓鄉立圖書館，草屯鎮立圖書館及埔里鎮立圖書館則獲得第二名及第三名。

南投熊愛閱讀活動帶動學童閱讀風氣，全縣2萬名學童半年看完70萬本圖書。圖／南投縣政府提供
南投熊愛閱讀活動帶動學童閱讀風氣，全縣2萬名學童半年看完70萬本圖書。圖／南投縣政府提供

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