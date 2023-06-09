彰化最幸福村5月發健保補助金 今天送端午禮物

彰化縣溪州鄉水尾村獲溪州焚化廠回饋金的30%從事建設，號稱「幸福村」，今天村辦公室發放端午禮品；村長蔡曉如表示，考量食安和社區開辦幸福食堂，今年改送沐浴清潔用品，今天無法到場領取的村民改天可補領。

水尾村位在彰化縣溪州焚化廠所在地，享有30%的高比例回饋金，村民約1700人，65歲以上占半數，是名副其實的長壽村，今年村辦公室贈送端午禮物時考慮存放期限，及本月2日由社區自籌經費的幸福食堂開張，社區志工要忙著烹煮午餐，因此和鄉長江淑芬商量，捨粽改送沐浴清潔用品。

水尾村上個月（5月）發放村民健保補助金每人3000元，今天贈送端午禮物，村民都歡喜到社區活動中心領取清潔用品。村長蔡曉如說，村辦公室將視經費運用情形發放禮金和禮物，健保補助金一直是每人3千元，只有去年因經費多出來才發放每人4千元；村辦公室會妥善規畫使用經費，希望能照顧到每一名村民。