民進黨議員追究南投狼師 律師：修法揪出包庇藏鏡人

南投劉姓校長被控長期性騷擾女學生，南投縣議會民進黨團與人本教育基金會今天召開記者會，要求縣政府不要包庇狼師，立即啟動調查。加害者必須停聘並擴大調查，以釐清受害人數。民進黨團也要求教育處提供性平委員會名單，提供校園性騷、性侵、性霸凌、霸凌等申訴窗口，給師生安全教學環境。

南投縣政府表示，昨天已召開性平委員會，要求劉姓校長請假離開校園，直到全案調查結束，並設檢舉專線，提供心理輔導諮商。民進黨團有需要，可透過議會取得性平委員會名單，除了行政調查外，南投地檢署也分案偵辦，縣府會全力配合檢警，釐清事實和相關法律責任。

律師趙忠源指出，一名老師長期傷害那麼多學生，沒被任何機關調查，是整個制度失靈。按照教師法規定，包庇狼師，需要「再度」發生校園性侵害事件後，才會對包庇的「藏鏡人」解聘，讓學校內存有僥倖心態、官官相護，他認為應該修法，亡羊補牢。

縣議員蔡銘軒、王秋淑、蘇昱誠、吳棋楠說，狼師在教育界近30年未被發現，不僅女性師生受害，甚至男學生也遭到騷擾，教育處的督導消極、通報機制待改進，要求縣府擴大普查，協助受害者學生，切勿包庇隱匿。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑說，教育處應立即啟動普查信件調查加害者任內所有學生及師長受害情形，並召開公聽會，把所有同類案件併案調查，釐清加害者的犯案手法與脈絡，並規畫完善諮商系統，協助受害者走出陰霾。

縣議員沈夙崢質疑，縣政府後知後覺，處理態度消極，無法保障師生安全。要求教育處公布性平委員會、調查小組名單，並依據公務員懲戒法，避免加害者提早退休，規避調查及後續懲處。

沈夙崢說，性平案件特殊，被害人因私密性、羞恥與恐懼，不敢聲張，長期生活在陰影中，後續檢討通報機制上，要更積極細膩。