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九蛙「滅頂」有可能！ 台電：潭水持續上升將近滿水位
日月潭今天早上水位慢慢上升中，台電大觀電廠指出，日月潭九蛙最高水位748.48公尺，目前庫容量已達98.06%，但配合中水局調度發電，水位有可能在抽蓄時達到讓短暫「九蛙滅頂」，但傍晚發電後就會降到748公尺上下的正常水位。
日月潭國家風景區表示，著名的水蛙頭步道再度迎來遊客的打卡拍照景點，不僅如此，日月潭園區目前闢建有13條步道，成為大家觀賞湖光山色的好去處，由於水位回升後，碧綠的湖水再度成為民眾親山親水的好環境，近日已展開13條步道維安大掃除，清除影響步道動線的枝幹落葉。
日月潭周遭共有涵碧、年梯、內湖山、松柏崙、大竹湖、水蛙頭、伊達邵親水、土亭仔、青龍山、慈恩塔、後尖山、貓囒山及水社大山等１３條登山步道；特別是民眾最愛的水蛙頭步道，是前往著名九蛙雕像的觀光步道，位於大竹湖及伊達邵之間，入口處有青蛙雕像及小客車停車場，步道長500公尺，落差約60公尺，為高架棧道鋪設而成，行走於竹林幽徑上，終點為水濱的環狀動線。
由於民眾關心日月潭滿水位是否會出現「九蛙滅頂」景象，日管處表示，每天步道上午9時至下午5時開放，都有不少遊客爭相前來拍照打卡，伊達邵站也已完成的4K畫質九蛙即時影像設置更新，因使用太陽能供電，影像服務時間上午9時至下午5時，如長期無日照可能影響服務時間，九蛙即時影像網址 https://pse.is/4yyrbq。
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