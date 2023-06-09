交友公司「談戀愛好貴」 法令不周延至今無業者被起訴

交友公司強迫推銷涉詐騙案件頻傳，國民黨台中市議員針對交友公司的定型化契約應記載及不得記載事項遲不明定，爭議層出不窮，年輕人「談戀愛代價好貴」，且至今還沒有業者因詐欺罪嫌遭起訴。

根據法制局統計，這類爭議申訴案件逐年增加，107年51件、108年86件、109年88件、110年122件、111年136件，今年到5月底為止已有62件，被騙的多是30歲以下年輕人。

張廖乃綸說，接獲多起陳情案，其中2名年輕人和女網友加Line聊天，對方邀請他到交友服務公司喝咖啡，隨後他被帶到一棟大樓的小房間內，對方強迫推銷了3、4小時，最後被要求簽下交友契約書才能離開。

2名年輕人隔天察覺不對想解約，才赫然發現對方填的交友費用高達9萬6千元，想解約必須支付5萬8100元和解金，才能拿回合約和本票，被害人向警方報案，最終沒拿回本票。

議員黃健豪說，業者遊走法律邊緣，利用灰色地帶以合法掩護非法，市府應加強稽查交友服務公司，透過里鄰長宣導，最重要的是中央應該盡快修法。

市長盧秀燕呼籲，遇到交友公司強迫推消要記得自己有權利走開，政府就該協助解決糾紛，他呼籲中央盡快修改法規，針對定型化契約應記載事項及不得記載事項規定清楚，不要讓業者踩在灰色地帶，減少紛爭。

法制局長李善植說，交友爭議案件主要都是鎖定30歲以下或社會新鮮人，利用他們對契約不熟悉又不懂拒絕，疲勞轟炸推銷，金額從5萬至30萬不等。法制局109年6月就請行政院消法會對此訂出定型化契約應記載事項及不得記載事項、規範服務費用及解約金，但拖了3年還沒訂出來。

民政局長吳世瑋則說，台中市的交友服務公司有14家，民政局也曾拍攝宣導短片，宣導民眾正確的交友態度。

警察局長李文章說，如果當事人被強迫推銷或覺得被騙，對方又不允許離開，就涉及強制罪及詐欺，當事人可以向警方報案。

議員陳政顯、張瀞分都指責中央修改相關法規，慢如牛步，導致不肖業者變本加厲，希望中央修改相關規定前，加強宣導，不要讓年輕人繼續受害。