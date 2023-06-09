中市月發牛奶費激勵選手 盧秀燕：體育人才不再被挖角

台中市議員蘇柏興指出，他曾是體育選手，往年台中成績好但選手留不住，市府有何對策？市長盧秀燕表示，她首屆剛上任時就發現優秀選手一再被挖角，2019年新設獎助金發放制度，還提供選手月領「牛奶錢」培訓獎金，例如楊勇緯、陳傑根留台中，穩定在體壇發光。

台中市體育總會第四屆改選，台中市議長張清照連任理事長，聘市議員蘇柏興擔任祕書長。蘇柏興表示，他曾是體育選手，苦練期間備極艱辛，但在國外競技時，有好成績看到國旗飄揚，為國爭光的情緒高亢。蘇柏興說，市府應更照顧選手教練，但早年台中市選手常被挖角，他問市長盧秀燕有何對策？

盧秀燕表示，2019年以前台中體壇確實有人才外流的現象，市府團隊2019年上任後即討論怎麼留住優秀運動選手，不同於過去比賽得獎只有一次性獎金，為讓運動選手根留台中，台中市訂定培訓獎助金制度，即運動選手俗稱的「牛奶費」，獲獎選手每月都能領到基本培訓費，外流情況止血。

盧秀燕出，運動局2019年起至今平均一年編列近3500萬元經費，全國得名除了給予獎金外，每月再給培訓獎助金，直到下次比賽止；2021年鑑於物價上漲，調高培訓獎助金經費，近幾年選手留在台中的情況非常穩定，包括奧運級柔道國手楊勇緯、田徑國手陳傑等都留在台中。全國各項運動會中，台中選手朝向不是第一、就是第二名的方向爭取優秀成績。

運動局長李昱叡表示，去年全民運動會，台中市再度獲全國第一名總統獎，更締造超狂紀錄勇奪隊史上最多的70金，市府頒7190萬元給各代表隊獲獎教練、選手，感謝付出與努力。台中在全國重要賽會創高峰，顯見運動政策奏效，尤其體育總會、議長張清照及多位議員擔任單項委員會主委，對選手的照顧功不可沒。