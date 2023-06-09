快訊

抹布水煮麵惹議！志明牛肉麵2店違食安法共挨罰6萬

朱學恒涉性騷擾鍾沛君 ！律師指強制猥褻「去關吧你噁男」

新光金股東會聚焦董事改選！許澎最後一次主持「為沒發股利道歉」

睽違9年國慶焰火移師台中 盧秀燕：全力以赴榮耀台中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天開心宣布112年國慶煙火在台中施放。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今天開心宣布112年國慶煙火在台中施放。記者陳秋雲/攝影

中央宣布112年國慶焰火移師台中，初步規劃在梧棲為此國慶籌備委員會秘書長花敬群日前拜會市長盧秀燕，雙方約定今日公布。市長盧秀燕表示，是我會全力以赴。

台中市議員張瀞分今天在市政總質詢指出，台中市長盧秀燕剛獲的五星市長，今又公布112年國慶在台中，雙喜臨門。花敬群轉述，蔡英文總統及國慶籌備委員會主任委員游錫堃都支持今年在台中施放國慶焰火。

盧秀燕表示，歡迎國慶焰火在台中舉辦，市府配合中央將全體動員、全力以赴，將國慶焰火辦得有聲有色，希望大家看見台中的幸福蛻變，一同感受幸福宜居城市的優勢亮點與幸福魅力。

盧市長說明，國慶焰火是國家級的重要盛事，也是國家的門面，台中市曾於91年及103年承辦國慶焰火，深獲民眾好評，睽違9年今年度將再次移師台中，施放地點經國慶籌備委員會焰火處會勘評估，初步規劃於梧棲漁港施放，屆時市府將會動員各局處力量，全力辦好國慶焰火，創造台中的光榮。

盧秀燕說，台中今年更首次獲選五星城市，拿下施政滿意度、施政分數以及「最佳進步」3項第一，顯示台中的發展與繁榮，獲得各界肯定，期盼透過國慶焰火輝映大台中建設，呈現台中人、也是全台灣人驕傲的景色，讓國民度過難忘美好的國慶夜晚。

民政局長吳世瑋說明，今年度國慶焰火確定移師台中市舉辦，施放地點初步規劃於梧棲漁港施放，近期將由副市長王育敏召開府內跨局處分工會議，全力協助辦理國慶焰火籌備工作，並與中央攜手合作，帶給全體國人全新感受。

台中市議員張瀞分指出，112年國慶煙火在台中施放，台中市雙喜臨門。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張瀞分指出，112年國慶煙火在台中施放，台中市雙喜臨門。記者陳秋雲/攝影

國慶 盧秀燕

延伸閱讀

辦鍋燒節議員批政策隨性 盧秀燕：台北也辦牛肉麵節

議員批中市北區無社宅 盧秀燕先嗆「張溫鷹也未建」隨後致歉

國影董座藍祖蔚遭爆性騷慣犯 盧秀燕：零容忍嚴格處理

汽機車噪音汙染惹民怨 盧秀燕：五管齊下啟動「靜城」

相關新聞

睽違9年國慶焰火移師台中 盧秀燕：全力以赴榮耀台中

中央宣布112年國慶焰火移師台中，初步規劃在梧棲為此國慶籌備委員會秘書長花敬群日前拜會市長盧秀燕，雙方約定今日公布。市長...

中市「物調券2」20-25日發放 增7處並延長到端午連假

台中市政府5月25日推出「物調券大放送」活動，民眾領券等同消費打5折。第二階段將在6月20日至6月25日展開，預計新增7...

蒐集甲蟲零件再造「魔蟲獵人」 製作耗費至少100小時

嘉義大學昆蟲館展示廳裡有座由甲蟲「零件」組裝而成的5個鎧甲戰士「魔蟲獵人」令人驚艷，藉由數十種不同甲蟲、不同構造呈現戰士...

集集線水里至車埕復駛 難度高

集集鐵路支線前年8月隧道坍塌，造成水里鄉觀光萎靡不振，居民希望水里到車埕列車復駛，台鐵局表示，經過評估列車點對點行駛， ...

為2大百貨設專用車道 中市府挨批

台中市新光三越、大遠百兩大百貨公司，假日進場車輛大排長龍，市府設專用車道分流。市議員陳政顯質疑，交通局畫設專用道長達兩百...

學生票蹺課才優惠？國運中心惹議

台中市北區國民運動中心首推球場學生票優惠，優惠時段卻在周一到周五早上6點到12點，周六日和寒暑假反而不能使用，民進黨議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦