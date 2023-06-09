睽違9年國慶焰火移師台中 盧秀燕：全力以赴榮耀台中

中央宣布112年國慶焰火移師台中，初步規劃在梧棲為此國慶籌備委員會秘書長花敬群日前拜會市長盧秀燕，雙方約定今日公布。市長盧秀燕表示，是我會全力以赴。

台中市議員張瀞分今天在市政總質詢指出，台中市長盧秀燕剛獲的五星市長，今又公布112年國慶在台中，雙喜臨門。花敬群轉述，蔡英文總統及國慶籌備委員會主任委員游錫堃都支持今年在台中施放國慶焰火。

盧秀燕表示，歡迎國慶焰火在台中舉辦，市府配合中央將全體動員、全力以赴，將國慶焰火辦得有聲有色，希望大家看見台中的幸福蛻變，一同感受幸福宜居城市的優勢亮點與幸福魅力。

盧市長說明，國慶焰火是國家級的重要盛事，也是國家的門面，台中市曾於91年及103年承辦國慶焰火，深獲民眾好評，睽違9年今年度將再次移師台中，施放地點經國慶籌備委員會焰火處會勘評估，初步規劃於梧棲漁港施放，屆時市府將會動員各局處力量，全力辦好國慶焰火，創造台中的光榮。

盧秀燕說，台中今年更首次獲選五星城市，拿下施政滿意度、施政分數以及「最佳進步」3項第一，顯示台中的發展與繁榮，獲得各界肯定，期盼透過國慶焰火輝映大台中建設，呈現台中人、也是全台灣人驕傲的景色，讓國民度過難忘美好的國慶夜晚。