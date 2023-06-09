夢幻鐵甲戰士！ 保育類台灣長臂金龜現蹤武陵農場

夢幻鐵甲戰士台灣長臂金龜現蹤武陵農場，農場指出，其為台灣特有種、鞘翅目金龜子科甲蟲，是台灣體型、體積最大金龜子，體長約4.2至6.7公分，也是台灣八種保育類甲蟲中，唯一被列入保育類的大型金龜子。

前胸擁有閃爍著青綠色金屬光澤，翅鞘為黑褐色，點綴著不規則狀橘黃亮麗斑紋，武陵農場副場長胡發韜說，台灣長臂金龜猶如黑夜中灑滿銀河點點燦爛星光，更像是身著鎧甲衣冑雄壯威武的古代大將軍。

「長臂金龜」雄蟲擁有特長巨大前足，約6至10公分，幾乎是身體兩倍長，用來示威，驅離雄性競爭者、防禦，獲得雌蟲青睞繁衍時溫柔擁抱另一半，雌蟲前足稍短約5公分，概與身等長，成蟲活躍期約6月到9月，若與平地常見約1.5至2公分金龜子相比，無論在體型、氣勢上更有王者大氣風範。

胡發韜表示，其多分佈海拔1000至2000公尺自然生態保育良好山區，幼蟲以腐植土或腐木為食，成蟲以樹液為主，尤偏愛殼斗科植物汁液，因受自然環境常遭人為過度干擾，且外型亮麗不凡，曾有不肖業者非法黑市收購，影響族群數量。