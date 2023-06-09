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夢幻鐵甲戰士！ 保育類台灣長臂金龜現蹤武陵農場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
夢幻鐵甲戰士台灣長臂金龜現蹤武陵農場，是台灣體型、體積最大金龜子，體長約4.2至6.7公分，也是台灣八種保育類甲蟲中，唯一被列入保育類的大型金龜子。圖／武陵農場提供
夢幻鐵甲戰士台灣長臂金龜現蹤武陵農場，是台灣體型、體積最大金龜子，體長約4.2至6.7公分，也是台灣八種保育類甲蟲中，唯一被列入保育類的大型金龜子。圖／武陵農場提供

夢幻鐵甲戰士台灣長臂金龜現蹤武陵農場，農場指出，其為台灣特有種、鞘翅目金龜子科甲蟲，是台灣體型、體積最大金龜子，體長約4.2至6.7公分，也是台灣八種保育類甲蟲中，唯一被列入保育類的大型金龜子。

前胸擁有閃爍著青綠色金屬光澤，翅鞘為黑褐色，點綴著不規則狀橘黃亮麗斑紋，武陵農場副場長胡發韜說，台灣長臂金龜猶如黑夜中灑滿銀河點點燦爛星光，更像是身著鎧甲衣冑雄壯威武的古代大將軍。

「長臂金龜」雄蟲擁有特長巨大前足，約6至10公分，幾乎是身體兩倍長，用來示威，驅離雄性競爭者、防禦，獲得雌蟲青睞繁衍時溫柔擁抱另一半，雌蟲前足稍短約5公分，概與身等長，成蟲活躍期約6月到9月，若與平地常見約1.5至2公分金龜子相比，無論在體型、氣勢上更有王者大氣風範。

胡發韜表示，其多分佈海拔1000至2000公尺自然生態保育良好山區，幼蟲以腐植土或腐木為食，成蟲以樹液為主，尤偏愛殼斗科植物汁液，因受自然環境常遭人為過度干擾，且外型亮麗不凡，曾有不肖業者非法黑市收購，影響族群數量。

此次現蹤武陵農場，代表自然生態保育有成，令場方人員相當開心，胡發韜特別呼籲，因屬保育類若幸運親眼見識台灣甲蟲世界中的王者之王，請保持距離生態觀察，切勿干擾捕捉，以免違反野生動物保育法。

夢幻鐵甲戰士台灣長臂金龜現蹤武陵農場，是台灣體型、體積最大金龜子，體長約4.2至6.7公分，也是台灣八種保育類甲蟲中，唯一被列入保育類的大型金龜子。圖／武陵農場提供
夢幻鐵甲戰士台灣長臂金龜現蹤武陵農場，是台灣體型、體積最大金龜子，體長約4.2至6.7公分，也是台灣八種保育類甲蟲中，唯一被列入保育類的大型金龜子。圖／武陵農場提供
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武陵農場 生態保育 自然生態
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