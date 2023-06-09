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集集線水里至車埕復駛 難度高

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
台鐵局視察集集支線隧道重建工程，不僅加大隧道空間，未來改行駛一般列車，加強運能及舒適性。圖／台鐵局提供
台鐵局視察集集支線隧道重建工程，不僅加大隧道空間，未來改行駛一般列車，加強運能及舒適性。圖／台鐵局提供

集集鐵路支線前年8月隧道坍塌，造成水里鄉觀光萎靡不振，居民希望水里到車埕列車復駛，台鐵局表示，經過評估列車點對點行駛， 需在水里站增設一處工務所提供列車維護工作，但金額高達數億，只得作罷；水里鄉長葉銘豐說，鄉民對此相當無奈，期盼集集線可提早在2025年底全線完工通車。

台鐵局指出，集集鐵道支線受到前年8月二次豪大雨侵襲，隨後加上地震影響，造成集集線二號及三號隧道上方的邊坡滑落，擠壓隧道體及二座隧道間的連通結構，正全力展開修復及重建作業，目前已清除邊坡上方的不穩定土石，二號隧道預定2023年6月完工後，三號隧道重建工程也會隨後啟動作業，希望用最安全的方式恢復集集線全線營運。

水里鄉代會指出，水里車站受到隧道坍塌影響，已經停擺多時，希望台鐵能先恢復水里到車埕段點對點的列車通行，重振水里鎮觀光。

葉銘豐說，集集鐵路隧道從坍塌到修復完工，需要5年以上的時間，對水里及車埕觀光衝擊太大，但台鐵已經表示無法先點對點通車，公所只能先將水里站周遭的環境整理好，並進行綠美化及燈光造景，吸引遊客到水里鄉遊玩。

不過，公所和台鐵局也達共識，除讓水里火車站周邊閒置空間活化，重建集集支線二號、三號隧道時也將加大隧道空間，未來行駛一般列車，加強運能及舒適性，給遊客更好鐵道旅遊體驗。

集集 台鐵 鐵道 綠美化

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