聽新聞
test
0:00 / 0:00
集集線水里至車埕復駛 難度高
集集鐵路支線前年8月隧道坍塌，造成水里鄉觀光萎靡不振，居民希望水里到車埕列車復駛，台鐵局表示，經過評估列車點對點行駛， 需在水里站增設一處工務所提供列車維護工作，但金額高達數億，只得作罷；水里鄉長葉銘豐說，鄉民對此相當無奈，期盼集集線可提早在2025年底全線完工通車。
台鐵局指出，集集鐵道支線受到前年8月二次豪大雨侵襲，隨後加上地震影響，造成集集線二號及三號隧道上方的邊坡滑落，擠壓隧道體及二座隧道間的連通結構，正全力展開修復及重建作業，目前已清除邊坡上方的不穩定土石，二號隧道預定2023年6月完工後，三號隧道重建工程也會隨後啟動作業，希望用最安全的方式恢復集集線全線營運。
水里鄉代會指出，水里車站受到隧道坍塌影響，已經停擺多時，希望台鐵能先恢復水里到車埕段點對點的列車通行，重振水里鎮觀光。
葉銘豐說，集集鐵路隧道從坍塌到修復完工，需要5年以上的時間，對水里及車埕觀光衝擊太大，但台鐵已經表示無法先點對點通車，公所只能先將水里站周遭的環境整理好，並進行綠美化及燈光造景，吸引遊客到水里鄉遊玩。
不過，公所和台鐵局也達共識，除讓水里火車站周邊閒置空間活化，重建集集支線二號、三號隧道時也將加大隧道空間，未來行駛一般列車，加強運能及舒適性，給遊客更好鐵道旅遊體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言