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為2大百貨設專用車道 中市府挨批

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
新光三越和大遠百兩大百貨假日車流多，議員質疑市府提供業者專用車道，影響其他用路人權益。圖／台中市議員陳政顯提供
新光三越和大遠百兩大百貨假日車流多，議員質疑市府提供業者專用車道，影響其他用路人權益。圖／台中市議員陳政顯提供

台中市新光三越、大遠百兩大百貨公司，假日進場車輛大排長龍，市府設專用車道分流。市議員陳政顯質疑，交通局畫設專用道長達兩百公尺，台北百貨公司林立，有這種優待嗎？交通局指出，會逐步調整由限制管制改為分流引導，取消「假日惠中路北向禁止左轉市政北七路」、優化號誌等措施，減少用路管制，降低交通壅塞。

陳政顯表示，台中市各大賣場須提交通維持計畫，但新光三越、大遠百假日卻犧牲用路人一到兩個車道的權益，如同「特權車道」？台北市百貨公司很多，台北市政府也沒提供專用道。

陳政顯說，他開車從台灣大道走惠中路，要右轉到市政北七路，不料義交指揮不准轉入，還得繞道，他就是專用車道的受害者，附近居民也怨聲載道，生活品質大受影響，他認為，即使設專用道，也不應該長達200公尺。

葉昭甫說，這兩家百貨公司車流很大，市府在假日畫慢車道、業者請義交指揮，避免成為瓶頸，也要求業者改善交通維持措施，例如提高特約停車場折抵優惠、提供接駁車服務、鼓勵大眾運輸提供相關優惠，所需成本由業者負擔。

交通局將邀集相關單位會勘，調整交通管制措施，包含市政北七路東行惠中路方向，取消禁止左轉、台灣大道三段取消臨時交通錐、進場車輛溢流至市政北七路與惠中路口時，研議斷流措施等，以維護用路人及市民的基本權利。

車道 台中市

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