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學生票蹺課才優惠？國運中心惹議

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員要求北區國民運動中心擴大學生票優惠項目及時段。圖／新聞局提供
台中市議員要求北區國民運動中心擴大學生票優惠項目及時段。圖／新聞局提供

台中市北區國民運動中心首推球場學生票優惠，優惠時段卻在周一到周五早上6點到12點，周六日和寒暑假反而不能使用，民進黨議員質疑難道要學生蹺課運動才有優惠？業者不合實際的宣傳花招，這種學生票不要也罷。

運動局長李昱叡說，議員所提的國民運動中心都在「2018年以前完成委外簽約」，前市府委外時未將學生優惠納入履約範圍，仍應依據契約執行。新約內容已規畫從9月擴大優惠適用範圍，提供學生更多元時段選擇。

張玉嬿說，2021年她提案為養成學生規律運動習慣，培養更多運動人口，國民運動中心不能只有游泳池有學生優惠價，羽球、桌球等各項設施也應有學生票，讓學生用零用錢就能去運動，議會上屆已通過。

不過，北區國運中心換約後推「球場暢打時段」學生優惠價，籃球場、羽毛球場和桌球室學生票都是五折，看似友善，但優惠時段卻在周一到周五早上6點到12點，而且周六、日和寒暑假都暫停。

張玉嬿說，「暢打時段」學生都在上課，如何去打球？難道要他們翹課嗎？根本是空有優惠虛名、不合實際的花招，她要求立刻檢討修正，市府甚至應讓利促成。

議員謝志忠、王立任、黃守達、林德宇則建議，可推出「市民運動日」，每周五出示戶籍證明就能以9折在國民運動中心運動，提高市民運動誘因。

李昱叡說，原契約期滿的運動中心，重新議約時會積極爭取優惠，目前北區國民運動中心已經納入，今年試辦球類暢打優惠，包括桌球、籃球、羽球，學生均可享優惠價，試辦至今受學生正面迴響，為增進學生參與意願，已規畫9月起擴大優惠適用範圍，提供學生更多選擇。

運動 議員 戶籍 謝志忠

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