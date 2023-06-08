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公共設施供民企拉贊助辦經典賽遭疑有圖利廠商之嫌 中市府說明

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市議員江肇國指出，市府未編列相關預算或辦理任何民間勸募，卻提供多項公共設施給承辦單位拉贊助，有圖利廠商嫌疑。圖／江肇國提供
中市議員江肇國指出，市府未編列相關預算或辦理任何民間勸募，卻提供多項公共設施給承辦單位拉贊助，有圖利廠商嫌疑。圖／江肇國提供

世界棒球經典賽今年3月份台中開打，市議員江肇國指出，市府書面質詢回應，未編列相關預算或辦理任何民間勸募，但市府提供多項公共設施，包含天橋、公車廣告等，給承辦賽事單位悍創公司，向民間企業拉贊助，讓回饋金全數落入該單位口袋，有圖利廠商嫌疑。

中市運動局表示，據「推動企業贊助體育運動方案」，為鼓勵企業投入資源，提升運動賽事精彩度，市府配合中央政策，秉持行銷台灣積極協辦各類體育賽事，露出布條為行銷棒球賽事及為中華隊加油意象，絕無任何圖利廠商情事。

江肇國持企業贊助回饋表，指出行銷球賽3個月期間，建設局所屬的公共設施，便提供了1920萬價值的廣告區塊；中捷也有1111萬贊助回饋；民政局所屬孔廟2百萬：經發局、水利局各5百萬等。

江肇國強調，這些廣告貼在市府公物上，但廣告費用卻是悍創公司所拉來的贊助金，質疑其中是否有圖利廠商及適法性問題。

江肇國說，經典賽是民間企業承辦的商業活動，市府應是行政協助，但是，市府協助的方法，絕不是提供公共設施，幫忙悍創拉贊助，這筆費用進了悍創，卻不知用途也無從監督，其中必定有適法性問題。

江肇國強調，非常支持國際賽事來臺中舉辦，也期待市府可以利用國際賽事，做好城市行銷，相關作法應符合法治規範，今發生提供公共設施給民間單位拉贊助，這絕對是違法的，後續應交由政風單位、檢調單位來調查清楚。

運動局表示，經典賽主辦單位為美國大聯盟，分組賽選擇台中作為台灣的主辦城市，市府協助場地借用和行政協助，並與中華民國棒球協會合作。

據體育署鼓勵企業支持體育活動、運動產業發展條例第26-2條規範，查體育署公告核定55個「職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」可受贈名單中，2023年世界棒球經典賽（編號112C05）亦屬其中。

2023世界棒球經典賽企業贊助回饋表。圖／江肇國提供
2023世界棒球經典賽企業贊助回饋表。圖／江肇國提供
中市議員江肇國表示，台灣大道、河南路口人行天橋，在企業贊助回饋表上，以三個月1百萬金額，提供民間企業拉贊助。圖／江肇國提供
中市議員江肇國表示，台灣大道、河南路口人行天橋，在企業贊助回饋表上，以三個月1百萬金額，提供民間企業拉贊助。圖／江肇國提供

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