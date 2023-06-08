辦鍋燒節議員批政策隨性 盧秀燕：台北也辦牛肉麵節

台中市經發局即將發放第二波「物調券」，民進黨議員今在議會總質詢指出，購物節3.5億雖通過，但提復議，不能動支預算，但經發局已展開系列活動，明顯違法。另議員指出物調券以列管的公有市集為主，發放時間讓上班族無法受惠，特色行銷例如「鍋燒節」沒有台中特色，且拿大筆預算但政策太隨性，綠營要求馬上停止相關活動。

台中市長盧秀燕指出，鍋燒節就像台北牛肉麵節，台中也有甜品節，行銷在地亮點，她認為沒有不好。經發局長張峯源指出，根據消費者意向調查，外縣市民眾多認為台中的燒肉與火鍋最受歡迎，才有如此的發想。至於復議案，張峯源表示，市府接到的通知是購物節預算已三讀通過，為搶六千元商機，早日推出系列活動。

議員周永鴻說，首波物調券至今，仍有5個行政區被排除在外，包含潭子、外埔、新社、大安、石岡等近20萬人，卻沒機會迎接可能的商機，他指出，經發局分配物調券的地點、張數都不公平，且部分區公所和里長事先不知道發放時間，市集有的參與，有的不在名單內。

經發局長張峯源說，發放對象以市府列管的42公有零售市場、17個攤商聚集區等為主。下一波把大安、石岡、潭子等都列入，10攤以下的市場有8處，也會去發。

議員江肇國說，這筆預算由民進黨團提請復議，經發局未經同意就花用，蠻幹硬作，他要求暫停執行預算，直到經發局向議會充分說明。經發局發的時間也未慮到上班族，且使用期限只有兩天，為何如此倉促。張峯源表示，市府接到議會通知的三讀通過，至於復議未決，他表示尊重議會決定。

張家銨、李天生表示，攤商名單與報名有出入，能否參加的標準何在？市府拿公帑、有限的預算，應該做到公平。張峯源表示，未繼續改善，試辦再研議要不要擴大適用範圍，張家銨認為應完善規劃，不要且戰且走。