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草屯將軍古道地方旅遊新亮點 觀光局善意回應協助優化

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投草屯鎮陳府將軍廟與坪頂山區間，有一條先民往返的古道，經鎮公所多次走訪勘修後命名為「將軍古道」。圖／立委馬文君提供
南投草屯鎮陳府將軍廟與坪頂山區間，有一條先民往返的古道，經鎮公所多次走訪勘修後命名為「將軍古道」。圖／立委馬文君提供

南投草屯鎮南埔陳府將軍廟與坪頂山區之間，有一條先民往返的古道，經鎮公所多次走訪勘查及整修完成後，命名為「將軍古道」，向中央爭取將「草屯將軍古道」周邊登山步道設施及改善，發展健行生態，立委馬文君指出，總工程費約2千萬元，得到交通部觀光局善意回應，同意協助優化草屯的觀光，帶動觀光旅遊新亮點。

立委馬文君表示，草屯「將軍古道」步道起點於陳府將軍廟，沿途稻田綠蔭，農作古圳，穿梭林蔭下享受芬多精洗禮，中途山腰可於人乘寺南埔精舍略作休息，沿上而來簾幕般「寬筋藤」形成天然迎賓隧道，終點坪頂七股千年大樟樹，來回路程約7.2公里，很適合親子同行有益健康。

鎮長簡景賢說，公所多年來都會舉辦元旦升旗後的「將軍古道」健行活動，參與民眾都達2千人以上，古道雖景致優美，但發現步道有多處損壞，步道周邊鋪面透水性設施亟需修繕及更換，方向指示牌也需要設置，得到立委馬文君的爭取，要求交通部觀光局挹注經費來改善。

觀光局長張錫聰表示，「將軍古道」成為草屯觀光旅遊新亮點，未來將責成參山國家風景區協助提升草屯鎮景觀步道的設施改善，同意協助優化草屯的觀光，以利增加遊憩深度及廣度，帶動草屯鎮觀光旅遊新亮點。

南投草屯鎮陳府將軍廟與坪頂山區間，有一條先民往返的古道，經鎮公所多次走訪勘修後命名為「將軍古道」。圖／立委馬文君提供
南投草屯鎮陳府將軍廟與坪頂山區間，有一條先民往返的古道，經鎮公所多次走訪勘修後命名為「將軍古道」。圖／立委馬文君提供
南投草屯鎮陳府將軍廟與坪頂山區間，有一條先民往返的古道，經鎮公所多次走訪勘修後命名為「將軍古道」。圖／立委馬文君提供
南投草屯鎮陳府將軍廟與坪頂山區間，有一條先民往返的古道，經鎮公所多次走訪勘修後命名為「將軍古道」。圖／立委馬文君提供

馬文君 觀光局 交通部

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