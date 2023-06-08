台中市通勤月票299元吃到飽 6月中旬72處開賣

TPASS行政院通勤月票即將上路，台中市府祭出「299元吃到飽」，7月1日上路，可搭乘台鐵、公車、借YouBike與電輔車。交通局長葉昭甫表示，預計6月中旬開賣，在台中捷運站、區公所、台鐵台中市各車站，共設置72個購買點。

民進黨議員指出，定期優惠票證販售在即，定期票又區分市境內外與市民限定，相對複雜，市府應盡快向市民說明清楚流程，也應與台鐵協調進行綁卡的可能性，讓市民不用跑來跑去，可一站處理完畢。另期待非市民優惠的通勤票可帶動城市觀光，建議交通局與觀旅局研議將多國語言的設計納入販售時的思考。

民進黨議員聯合市政總質詢，議員黃守達說，台鐵近期已發布相關購票資訊，7月1日起中彰投苗共有43個車站可開放購票。另台中市交通局近日釋出訊息，定期票將提早至6月中旬開賣。但不少人在問，台中市的相關購票方案？民眾要去哪裡買？

交通局長葉昭甫說，全市規劃72處購買據點，中捷運站、區公所、台鐵台中市各站。因應台鐵系統端，確認是台中市民可購買299交通月票，另台中市民購買中彰投苗的699元跨區交通套票，也會研議在台鐵購買交通月票時，是否可協助市府提供申請市民卡服務，讓台中市民獲一站式服務。

交通局長葉昭甫指出，市府優先照顧台中市民，市府持續與運輸業者、票證公司及驗票機設備商召開會議討論後，已訂定相關營運規則，盡速完成相關驗票機設定，配合中央政策，預計7月1日上線服務。避免初期購買人數過多，市府研議6月中旬開始販售。