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集集線水里至車埕復駛難度高 台鐵爭取2年後可完工通車
2021年8月集集鐵路支線發生隧道坍塌後，造成水里鄉在地觀光產業萎靡不振，在地居民發出先讓水里到車埕的火車復駛的心聲，台鐵局評估後表示，火車點對點行駛，需在水里站增設一處工務所進行列車的維護工作，但初估金額也在數億元之譜，只得作罷；水里鄉長葉銘豐表示，大家都很無奈，只期盼集集線可提早於2025年底全線完工通車。
台鐵局指出，集集鐵道支線受到前年8月二次豪大雨侵襲，以及隨後加上地震影響，造成集集支線二號及三號隧道上方的邊坡滑落，擠壓隧道體及二座隧道間的連通結構，台鐵正全力展開修復及重建作業，目前已完成清除邊坡上方的不穩定土石，期程二號隧道預定2023年6月完工後，三號隧道重建工程也會隨後啟動作業，希望用最安全的方式，及早恢復集集線全線營運。
水里鄉民代表會指出，水里火車站已經好多年沒有辦法行駛，希望短期內能恢復水里到車埕段，點對點的觀光火車再次行駛，造就水里的觀光發展；鄉長葉銘豐說，「很無奈！目前這個想法暫時無法完成」，公所目前只能先將水里站周遭的環境整理好，然後來做一些綠美化及燈光造景，吸引遊客到我們水里鄉來遊玩。
葉銘豐並表示，集集鐵路隧道從坍塌到修復完工，需要5年以上的時間，居民反映對水里及車埕的業者衝擊太大，目前取得台鐵局的共識，同意先讓水里火車站周邊許多閒置空間活化，要求重建集集支線二號、三號隧道時，也將加大隧道空間，未來行駛一般列車，加強運能及舒適性。
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