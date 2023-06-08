國運中心學生票翹課才優惠？ 中市府：9月擴大適用範圍

台中市北區國民運動中心首推球場學生票優惠，民進黨議員聯合質詢指出，優惠時段卻是周一到周五早上6點到12點，周六日和寒暑假都暫停使用，議員質疑難道要學生翹課去運動才有優惠？指業者不合實際的宣傳花招，痛批這種學生票不要也罷，完全無感。

運動局長李昱叡說，議員所提的國民運動中心都在「2018年以前完成委外簽約」，前市府委外時未將學生優惠納入履約範圍，故仍應依據契約執行。新約內容已規劃於9月擴大優惠適用範圍至，以提供學生族群更多元時段選擇。

張玉嬿說，2021年，她在議會提案為吸引學生養成規律運動的習慣，培養更多的學生運動人口，國民運動中心不能只有游泳池有學生優惠價，羽球、桌球等各項設施也應有學生票，讓孩子用零用錢就能去運動，議會上屆已通過。

不過，她質疑全市國運中心北區換約後首推「球場暢打時段」學生優惠價，籃球場、羽毛球場和桌球室學生票均是全票五折價格，看似友善，時段卻是周一到周五早上6點到12點，而且周六、日和寒暑假都暫停，這種學生票有什麼意義？

張玉嬿指「球場暢打時段」學生都在上課，如何去打球？難道是要他們翹課去打球嗎？根本是看得到用不到，空有優惠虛名、不合實際的花招，這種完全無感的學生票不該訂，要求立刻檢討修正，市府甚至應該考慮讓利促成。

謝志忠、王立任、黃守達、林德宇建議，台中可推出「市民運動日」，每周五只要出示戶籍證明就能以9折在國民運動中心運動，游泳、打球、體適能都一併適用，提高市民多去運動的誘因，日後和OT廠商簽新約、換約時研討實施，鼓勵全民運動。

運動局長李昱叡說，為提倡青少年運動，市府運動局已經著手從原契約期限完成，再重新議約的運動中心積極協調，目前已經有北區國民運動中心已經納入，北區國民運動中心今年起試辦球類暢打活動，包括桌球、籃球、羽球，學生均可享暢打優惠，試辦至今受學生族群正面迴響，為延續活動好評及增進學生參與意願，已規劃於9月擴大優惠適用範圍，以提供學生族群更多元時段選擇。