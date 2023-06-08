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限時又直播 大葉兩學生突破壓力獲極限廚師挑戰賽雙金雙銀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學餐旅系學生參加泰國極限廚師挑戰賽，限時又直播，學生壓力倍增。圖／大葉大學提供
大葉大學餐旅系學生參加泰國極限廚師挑戰賽，限時又直播，學生壓力倍增。圖／大葉大學提供

TUCC泰國極限廚師挑戰賽因新冠疫情兩度停辦，今年恢復舉辦，大葉大學餐旅管理學系學兩名學生出賽，在直播和限時的場地各製作兩道餐點，坦言壓力極大，很怕在鏡頭前「凸槌」放送到世界各國，幸好平時在校反覆練習，兩人摘金奪銀榮歸。

泰國國際貿易促進局、泰國廚師協會今年5月23至27日舉辦2023TUCC泰國極限廚師挑戰賽，來自印尼、韓國、新加坡等多國的700多名選手參賽，大葉大學餐旅管理學系在疫情解封後首度飛出台灣競逐獎項，教授彭建治指導大二生劉容諮、陳勁妤勇奪二金二銀。

學生陳勁妤表示，事前知道不能帶食材進泰國，教授彭建治託當地朋友了解是否能買到他們規畫參賽餐點的食材，確定買得到之後，在台使用食材反覆練習製作餐點，常常從早練到晚，不過到了比賽場地，限時50分鐘的實地製作透過網路直播放送到世界各國，壓力真的非常大，很擔心在各國餐飲高手和觀眾面前出現失誤。

今年比賽增加素食項目，陳勁妤以主食「蒸綠節瓜捲鷹嘴豆杏鮑菇素肉捲佐牛肝菌素肉汁/千層馬鈴薯/燉甜菜根/芹菜頭泥/季節蔬菜/炸九層塔/松露奶油煎綠蘆筍」，菜餚「雙色松露雞肉和理科塔起司麵餃佐白酒奶油醬/羊肚菌填松露雞肉/季節蔬菜」，運用食材本身味道搭配醬汁、堅果，提升整體風味。得到兩面銀牌。

餐旅管理學系教授彭建治指出，2023TUCC泰國極限廚師挑戰賽是世界廚師協會認證的大型比賽，大葉學生在疫情期間不能出國，仍在校認真積極練習，才能解封後首次出國，劉容諮榮獲海鮮現場烹調金牌、義大利麵現場烹調金牌，陳勁妤獲頒素食現場烹調銀牌、義大利麵現場烹調銀牌，為個人廚藝生涯及學校爭光。

大葉大學餐旅系學生劉容諮製作海鮮料理獲得泰國極限廚師挑戰賽金牌。圖／大葉大學提供
大葉大學餐旅系學生劉容諮製作海鮮料理獲得泰國極限廚師挑戰賽金牌。圖／大葉大學提供
大葉大學餐旅系彭建治老師（左）指導學生劉容諮（中）、陳勁妤到泰國參賽得到雙金雙銀。圖／大葉大學提供
大葉大學餐旅系彭建治老師（左）指導學生劉容諮（中）、陳勁妤到泰國參賽得到雙金雙銀。圖／大葉大學提供

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