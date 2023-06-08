限時又直播 大葉兩學生突破壓力獲極限廚師挑戰賽雙金雙銀

TUCC泰國極限廚師挑戰賽因新冠疫情兩度停辦，今年恢復舉辦，大葉大學餐旅管理學系學兩名學生出賽，在直播和限時的場地各製作兩道餐點，坦言壓力極大，很怕在鏡頭前「凸槌」放送到世界各國，幸好平時在校反覆練習，兩人摘金奪銀榮歸。

泰國國際貿易促進局、泰國廚師協會今年5月23至27日舉辦2023TUCC泰國極限廚師挑戰賽，來自印尼、韓國、新加坡等多國的700多名選手參賽，大葉大學餐旅管理學系在疫情解封後首度飛出台灣競逐獎項，教授彭建治指導大二生劉容諮、陳勁妤勇奪二金二銀。

學生陳勁妤表示，事前知道不能帶食材進泰國，教授彭建治託當地朋友了解是否能買到他們規畫參賽餐點的食材，確定買得到之後，在台使用食材反覆練習製作餐點，常常從早練到晚，不過到了比賽場地，限時50分鐘的實地製作透過網路直播放送到世界各國，壓力真的非常大，很擔心在各國餐飲高手和觀眾面前出現失誤。

今年比賽增加素食項目，陳勁妤以主食「蒸綠節瓜捲鷹嘴豆杏鮑菇素肉捲佐牛肝菌素肉汁/千層馬鈴薯/燉甜菜根/芹菜頭泥/季節蔬菜/炸九層塔/松露奶油煎綠蘆筍」，菜餚「雙色松露雞肉和理科塔起司麵餃佐白酒奶油醬/羊肚菌填松露雞肉/季節蔬菜」，運用食材本身味道搭配醬汁、堅果，提升整體風味。得到兩面銀牌。