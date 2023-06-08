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影／學長來了！ 96歲退警長壽三秘訣：運動、曬太陽、少生氣

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
高齡96歲退休警務佐趙森發退而不休，精神可佩，「學弟」分局長周俊銘高喊「大大大學長好」，致贈禮物。圖／台中市警察局清水分局提供
高齡96歲退休警務佐趙森發退而不休，精神可佩，「學弟」分局長周俊銘高喊「大大大學長好」，致贈禮物。圖／台中市警察局清水分局提供

高齡96歲退休警務佐趙森發，昨晚牽著妻子手參加台中市清水警分局慶祝警察節活動。趙森發雖年事已高，但耳聰目明、腳步穩健，「學弟」分局長周俊銘更高喊「大大大學長好」，趙也分享自己長壽秘訣，飯後多運動，散步曬太陽，少生氣，現場學弟們拍手。

昨晚台中清水警分局舉辦慶祝警察節活動，高齡96歲退警趙森發與妻攜手走進會場，成為活動焦點，清水警分局長周俊銘致詞時特別走下台，並尊稱「大大大學長好」，致贈警察寶寶等禮物，感謝趙森發退而不休的精神。

趙森發於1992年屆齡退休，至今已31年，身體硬朗、腳步穩健，吸引現場眾學弟詢問長壽秘訣？趙森發笑答，長壽沒有甚麼秘訣，他自己維持飯後多運動，散步走走曬太陽，少生氣。

台中市警察之友總會清水警友辦事處主任鄭開文頒發警察節禮券、工作績優獎勵金，鄭致詞說，「警力有限，民力無窮」，警察有民眾的支持，才能達到「警民一家」，維護治安與交通。

高齡96歲退休警務佐趙森發(左)退而不休，昨攜手妻子參加慶祝警察節活動。圖／台中市警察局清水分局提供
高齡96歲退休警務佐趙森發(左)退而不休，昨攜手妻子參加慶祝警察節活動。圖／台中市警察局清水分局提供

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