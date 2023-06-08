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彰化蚵田「綠化」 在地社團找到死亡蚵串兩大出路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣環保局和王功蚵藝文化協會雇用挖斗車抓起纏繞絲藻的廢棄蚵繩，放入蚵車載到集中地點等待回收。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局和王功蚵藝文化協會雇用挖斗車抓起纏繞絲藻的廢棄蚵繩，放入蚵車載到集中地點等待回收。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉沿海蚵田近日慘遭爆量絲藻覆蓋，很多漁民移除後直接棄置海岸變成海洋垃圾，今（6月8日）是世界海洋日，環保局和王功蚵藝文化協會號召鄰近的社區、學校淨海，並現場壓碎蚵殼與塑膠繩分離，分別後製為蚵礁、塑膠粒回收利用。

環保局和王功蚵藝文化協會今在王功漁港潮間帶，攜手舉辦「愛在彰化、護海相連」112年彰化縣海洋環境教育宣導暨淨海活動，王功國小和草湖國中學生100人，王功、博愛、興仁、和平、民生等五個社區居民60人連同10輛蚵車，浩浩蕩蕩到消波塊及潮間帶撿拾廢棄物，費時一上午清除一般垃圾130公斤、資源回收品920公斤。

今天除了撿拾保麗龍碎塊、玻璃瓶、寶特瓶、廢紙、浮球，另一項廢棄物是近日被絲藻覆蓋後「沒救」的蚵串，爆量絲藻經日曬乾枯纏繞蚵繩，蚵農無法拔除索性割斷繩索，蚵串廢置岸邊堆積如小山，環保局和王功蚵藝文化協會雇用壓路機壓碎蚵串，碎蚵殼與塑膠繩分離，蚵殼回收製作為每塊50公分的蚵礁，日後投入近海作為人工礁堡供海洋生物棲息，塑膠繩回收製成塑膠粒再利用。

王功國小五年級林姓學童表示，每次淨灘、淨海都會撿到很多泡棉和保麗龍塊，這些廢棄物分解變成粒子被海洋生物吃下肚，不但害了牠們，也有可能經由食物鏈回到人類體內，無論哪一種結果，受害的都是人類和地球。

王功蚵藝文化協會經理胡靜宜說，經過成功大學實驗證明，牡蠣成長過程要吸收二氧化碳生長外殼，每形成100公克蚵殼就能封存44公克二氧化碳，遠比種樹固碳效果多出百倍，未來廢棄蚵殼與塑膠繩若都充分回收利用，蚵農賣碳權比賣蚵好賺。

彰化縣環保局秘書黃維祥說，今天在王功漁港護海，護海精神旗幟明天傳遞到伸港鄉，10日到福寶村，11日到線西鄉，期待結合海廢回收再利用與淨海，讓活動不只是撿垃圾的勞動服務，而是讓民眾了解海洋垃圾種類與數量，釐清來源並減少產生廢棄物。

彰化縣草湖國中、王功國小的學生到王功漁港淨海。記者簡慧珍／攝影
彰化縣草湖國中、王功國小的學生到王功漁港淨海。記者簡慧珍／攝影
今年芳苑鄉蚵串慘遭絲藻纏繞，被漁民廢棄後，塑膠繩集中回收。記者簡慧珍／攝影
今年芳苑鄉蚵串慘遭絲藻纏繞，被漁民廢棄後，塑膠繩集中回收。記者簡慧珍／攝影

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