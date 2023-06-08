彰化蚵田「綠化」 在地社團找到死亡蚵串兩大出路

彰化縣芳苑鄉沿海蚵田近日慘遭爆量絲藻覆蓋，很多漁民移除後直接棄置海岸變成海洋垃圾，今（6月8日）是世界海洋日，環保局和王功蚵藝文化協會號召鄰近的社區、學校淨海，並現場壓碎蚵殼與塑膠繩分離，分別後製為蚵礁、塑膠粒回收利用。

環保局和王功蚵藝文化協會今在王功漁港潮間帶，攜手舉辦「愛在彰化、護海相連」112年彰化縣海洋環境教育宣導暨淨海活動，王功國小和草湖國中學生100人，王功、博愛、興仁、和平、民生等五個社區居民60人連同10輛蚵車，浩浩蕩蕩到消波塊及潮間帶撿拾廢棄物，費時一上午清除一般垃圾130公斤、資源回收品920公斤。

今天除了撿拾保麗龍碎塊、玻璃瓶、寶特瓶、廢紙、浮球，另一項廢棄物是近日被絲藻覆蓋後「沒救」的蚵串，爆量絲藻經日曬乾枯纏繞蚵繩，蚵農無法拔除索性割斷繩索，蚵串廢置岸邊堆積如小山，環保局和王功蚵藝文化協會雇用壓路機壓碎蚵串，碎蚵殼與塑膠繩分離，蚵殼回收製作為每塊50公分的蚵礁，日後投入近海作為人工礁堡供海洋生物棲息，塑膠繩回收製成塑膠粒再利用。

王功國小五年級林姓學童表示，每次淨灘、淨海都會撿到很多泡棉和保麗龍塊，這些廢棄物分解變成粒子被海洋生物吃下肚，不但害了牠們，也有可能經由食物鏈回到人類體內，無論哪一種結果，受害的都是人類和地球。

王功蚵藝文化協會經理胡靜宜說，經過成功大學實驗證明，牡蠣成長過程要吸收二氧化碳生長外殼，每形成100公克蚵殼就能封存44公克二氧化碳，遠比種樹固碳效果多出百倍，未來廢棄蚵殼與塑膠繩若都充分回收利用，蚵農賣碳權比賣蚵好賺。