中國附醫攜手元保宮、林增連基金會 邀獨老歡唱呷辦桌

中國醫藥大學附設醫院、台中市賴厝廍元保宮以及林增連慈善基金會昨舉辦「有愛同行 健康共好」歡唱呷辦桌活動，獨居長者不但拿到平安健康包、接受智慧化健康檢測，還出席辦桌美食盛宴，來場卡拉ＯＫ大歡唱，高歌一曲，開心享用美食。

這場活動由九天民俗技藝團電音三太子表演暖場，發送平安健康包，裡頭有民生物資、保生大帝平安符，拿到的長者開心的說，很開心能出來跟大家唱歌吃飯，感謝疫情期間中國附醫醫護到宅關懷。

元保宮號召志工，為長者導覽廟宇建築之美，中國附醫在元保宮設置的「智能健康促進中心」結合智慧化服務設備，提供血壓、心跳、血氧、體重、體脂肪、握力等監測，納入高齡長輩健康評估，例如跌倒、失能、失智、憂鬱、營養、衰弱等，提供長者智慧化健康檢測。

中國附醫院長周德陽說，中國附醫長期投入公益服務，獨居長輩受到新冠疫情影響，社交能力下降，易產生負面情緒，甚至罹患憂鬱症或失智症等。中國附醫特聘個案管理師持續投入獨居老人關懷服務，至今已9年，在台中擴及石岡區及和平區等偏鄉區域，最遠到南投縣信義鄉，收案近500人，讓獨老感受溫暖和依靠。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，基金會延續其父林增連樂善好施的精神，幫助社會陰暗角落，帶動社會向上提升的美好力量，與中國附醫合作緣起於2014年響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，為中部獨居長者送餐及物資、就醫、送年菜、與打掃修繕，讓獨老能安享晚年。