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中市2至12歲每人發2劑COVID-19快篩 29萬人受惠

中央社／ 台中8日電

暑假將至，台中市政府啟動守護兒童健康專案，自6月12日至7月12日，針對2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑，約29萬名兒童受惠。

台中市長盧秀燕今天上午在台中市議會8樓議事廳外中庭，宣布兒童快篩劑免費發放相關事宜。盧秀燕指出，暑假將至，活動與人潮聚集機會增多，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情風險隨之攀升，為守護兒童健康，市府啟動守護兒童健康專案。

盧秀燕表示，6月12日至7月12日，針對2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑，國小及幼兒園學童將透過學校與幼兒園發放、未就學兒童請家長持戶口名簿或戶籍謄本到各區公所領取，小六生下週陸續畢業，提前明天發放。預計約29萬名2至12歲兒童受惠。

衛生局長曾梓展表示，5月1日起COVID-19降階改類、中央流行疫情指揮中心解編，但疫情對健康的威脅並未消失，依據疾病管制署監測資料顯示，台中市第19週確診數計111名，第20週確診數計154名，確診數比率增加38.7%。

曾梓展指出，另第21週確診數計142名，相比第20週確診數比率下降7.8%，雖顯示台中市COVID-19疫情稍緩，但依據疾管署發布全國近期COVID-19疫情，仍處於上升階段。

曾梓展提醒，家中2歲以上孩童如出現發燒、呼吸道症狀等疑似COVID-19症狀，家長可先協助篩檢，將篩檢結果告知診治醫師，經快篩陽性、出現發燒超過48小時或高燒超過39度、活動力不佳、呼吸急促、持續嘔吐或腹瀉等症狀，應儘速就醫。

COVID-19 快篩試劑

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