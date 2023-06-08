聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投覆鼎金遺址 10月底完成遷葬

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里第一公墓遷葬作業時發現覆鼎金考古遺址，自2018年停工至今，雜草叢生。記者賴香珊／攝影
南投埔里第一公墓遷葬作業時發現覆鼎金考古遺址，自2018年停工至今，雜草叢生。記者賴香珊／攝影

南投埔里第一公墓遷葬作業，因2018年在該區域發現覆鼎金考古遺址後停工，至今雜草叢生，看不出遺址模樣，地方民眾搖頭。縣府表示，最快今年10月底前完成遷葬，待遷葬完成，將向文化部爭取設置為遺址公園。

縣議員林芳伃指出，位在埔里覆鼎金山下的第一公墓禁葬多年，用地達1.8公頃，地方期待遷葬後，能開發為親子或運動公園使用，2018年展開遷葬作業，但同年10月挖出1個「喇叭型玉環」，認定是史前文物，隨後停止起掘。

此處遺址距今約2400年到1700年，且出土的喇叭型玉環保存完整，相當罕見，之後陸續發現少量東部玉器、玉料，成史前時期東、西交通及交換體系的證明，以及繩紋陶文化層、大馬璘文化層、歷史時期埔社的文化層等多文化層遺址。

經南投縣有形文化資產審議會審議，2021年11月公告覆鼎金考古遺址為縣定遺址後，遺址至今仍持續停工。

民政處表示，針對埔里第一公墓的覆鼎金考古遺址遷葬，今年補助571.6萬元給埔里鎮公所辦理起掘遷葬，預定本月10日發包設計建造，最快10月底前完成遷葬。

文化局則表示，覆鼎金考古遺址與埔里第一公墓位置重疊，區內仍有逾200座墳墓待起掘，公墓遷葬作業尚未完成，影響後續遺址保存維護或規畫開發等相關作業，待遷葬完成，將向文化部爭取設置為遺址公園。

遺址 埔里 考古 文化資產

延伸閱讀

南投覆鼎金遺址現身4年多 至今卻是雜草堆挨批

雲南遺址埋6.5米厚螺螄殼 古人吃剩堆成一座山

南海發現兩處明代沉船文物逾10萬件 有助研究海上絲路

清水建國國小發現中社遺址古文物 蔡其昌盼設中社遺址博物館

相關新聞

中捷事故 綠批興富發集團建案未全停工

台中市民進黨議員昨天聯合質詢，指中捷事故發生快一個月，興富發集團的建案未全數停工，都發局甚至「沒有掌握」子公司5建案，質...

南投覆鼎金遺址 10月底完成遷葬

南投埔里第一公墓遷葬作業，因2018年在該區域發現覆鼎金考古遺址後停工，至今雜草叢生，看不出遺址模樣，地方民眾搖頭。縣府...

鼓勵畢業生追夢 台積電慈善基金會董座張淑芬現身就業職訓營

國立暨大附中推動產學合作，提早與就業接軌，今率畢業生北上參與台積電基金會與雲朗合辦的「就業x職訓培力營」，實作體驗房務管...

入夏遊具高溫45.5度恐燙傷 盧秀燕：優化公園遮蔭

才剛入夏， 台中市議員蔡耀頡指出，公園遊具在烈日照射下，盪鞦韆溫度就高達45.5度。他指出，公園遮蔭不足，幼童不小心易燙...

當受害者後盾 盧秀燕：五大團體提供性平法律諮詢

台中市政府法制局將開辦「性平友善專科法律諮詢」服務，6月14日起每月單週星期三下午進駐中市府專科法律諮詢室，提供現場法律...

南投清潔隊員滅蟑竟被嗆吃「小強」 民眾理由太奇葩反挨轟

南投埔里近期進行全鎮排水溝噴霧消毒作業，因消毒過程中，蟑螂、蚊蟲難免亂竄或陳屍街道，有民眾向清潔隊員嗆聲，要求把「小強」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦