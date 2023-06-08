東豐快土牛段2025完工 可分段通車

國道4號豐潭段今年通車後，地方更期盼東豐快速道路早完工。建設局長陳大田說，第3標土牛段已復工，暫定2025年完工，屆時可分段3到5標先通車；另2027年如順利可全線通車。

國4豐勢交流道聯絡道的東勢豐原生活圈快速道路，一直是山城居民關注焦點。東豐快4、5標（東勢到石岡段）在前市長林佳龍任內先完工，3標（石岡銜接大甲溪橋）則因環評問題遭法院撤銷，台中市長盧秀燕上任後，重啟推動工程，2021年通過二階環評，去年第3標土牛段優先恢復工程。

台中市藍綠議員，包括吳振嘉、蔡成奎、張瀞分、陳清龍等人關切東豐快進度。建設局長陳大田宣布，關鍵的第3標工程預定2025年完工，從石岡到東勢可先通車。盧秀燕解釋， 像西屯區市政路一樣，長距離的道路建設，分段施工、分段通車，如果中央核定補助、發包順利，暫訂2027年可完工啟用。

陳大田說，國4豐潭段通車後，更顯得東豐快的迫切，完工啟用成後，不但能將國道服務系統延伸至山城，也可輔助台3線進行分流，縮短山城與市區的通勤時間，同時可加速救災通行。

至於第3標新興段上月順利發包，陳大田說，新興標可銜接台3線，銜接國四的第1、2標有長達2公里的隧道工程正在細部設計，預計下半年工程招標，若順利發包，明年初動工，2027年可望通車。