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中捷事故 綠批興富發集團建案未全停工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員王立任（左起）、張玉嬿、黃守達、謝志忠聯合質詢，要求興富發建設包括子公司建案應全數停工。記者陳秋雲／攝影
台中市議員王立任（左起）、張玉嬿、黃守達、謝志忠聯合質詢，要求興富發建設包括子公司建案應全數停工。記者陳秋雲／攝影

台中市民進黨議員昨天聯合質詢，指中捷事故發生快一個月，興富發集團的建案未全數停工，都發局甚至「沒有掌握」子公司5建案，質疑市府對建商輕輕放下。都發局長李正偉表示，針對興富發作為「起造人」的9處建案，市府均已勒令停工，並將「文心愛悅」的起造人、承造人、監造人，全數移送法辦。

議員黃守達說，市府勒令興富發停工9案，據他了解，6月2日勞動部專案勞檢興富發所屬30個建案，其中有11案就是台中的案子，勞動部掌握得比台中市多。其他縣市政府稽查多涵蓋其子公司，台中是事發地，興富發全數建案都應停工，市府處理態度太離譜。

議員謝志忠說，初步檢視，市政愛悅、中港惠民二、文商11、惠國116、惠順11（地號）都是興富發集團的建案，起造人多是集團底下的博元與齊裕，承造人更全部都是齊裕營造。另市府停工的興富發9案，有8案由齊裕承造，1案由潤隆為起造人，金駿為承造。這些資料在網路上統統找得到，2022年的法說會報告也清楚揭露。

法制局長李善植，這次捷運吊臂事故的起造人為「興富發建設股份有限公司」，起造人相關建案依規定勒令停工。至於其他仍施工中的建築個案因非該公司施工，「非必然一概勒令停工」，市府將持續就施工中個案進一步查察與認定。

議員王立任說，停工目的是要追求工安，不只起造人所屬建案要停工，作為承造人的營造廠商工程出問題，難道不須負起責任，其負責建案不該一併停工檢查嗎？

議員張玉嬿要求，只要是興富發集團的建案，市府都應該列管並進行專案稽查，來確保工程安全。此次意外痛失林淑雅教授，市府應牢牢銘記心中。

市長盧秀燕說，議員的建議會納入考量，會召集相關局處討論。

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