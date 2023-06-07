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入夏遊具高溫45.5度恐燙傷 盧秀燕：優化公園遮蔭

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
馬卡龍公園的盪鞦韆，下午溫度可達45.5度。圖／蔡耀頡提供
馬卡龍公園的盪鞦韆，下午溫度可達45.5度。圖／蔡耀頡提供

才剛入夏， 台中市議員蔡耀頡指出，公園遊具在烈日照射下，盪鞦韆溫度就高達45.5度。他指出，公園遮蔭不足，幼童不小心易燙傷。市長盧秀燕表示，新建公園已注意到公園遮陽措施，加以優化。

太平區馬卡龍公園開幕以來，人潮絡繹不絕，天氣日漸炎熱，近日市府建置遮陽棚僅有一小塊，毫無實質效益，小朋友遊玩品質堪慮。

現在才六月初，盪鞦韆墊溫度就高達45.5度，小朋友的皮膚細嫩，有受傷疑慮，要求市府整體檢討，，他強調不要做毫無遮陽效益的造景式遮蔭。

市長盧秀燕表示，地球氣候變遷，每年溫度持續上升，因此如何引風增綠遮陽很重要，不只馬卡龍公園，未來新蓋的公園也會多注意此問題，市府會優化公園遮陽措施。

建設局長陳大田表示，面臨極端氣候，除公園種植樹木，另市府也研議各種可能的遮陽方式，正陸續建置中，也呼籲民眾在公園遊玩時，留意補充水分。

盧秀燕 台中市

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