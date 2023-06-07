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當受害者後盾 盧秀燕：五大團體提供性平法律諮詢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中市府當受害者後盾，市長盧秀燕表示，6月14日起，市府結合五大團體，提供性平法律諮詢服務。記者陳秋雲／攝影
中市府當受害者後盾，市長盧秀燕表示，6月14日起，市府結合五大團體，提供性平法律諮詢服務。記者陳秋雲／攝影

台中市政府法制局將開辦「性平友善專科法律諮詢」服務，6月14日起每月單週星期三下午進駐中市府專科法律諮詢室，提供現場法律諮詢服務。市長盧秀燕說，市府應成為性侵性騷擾受害者的堅強後盾，並呼籲全民，應對性平議題有正確的觀念與態度，一同幫助受害者，不應讓加害者濫用權勢，逍遙法外。

「MeToo」性騷風暴延燒政壇，台中市市長盧秀燕指出，受害者應獲得道歉與正義，不該被加害者遮掩事實，甚至反遭加害者運用權勢、位階等資源恐嚇與打壓。

市府法制局開辦「性平友善專科法律諮詢」服務，協助性侵及性騷擾被害者爭取權益、避免被加害者二次傷害。包含台中市政府法律扶助顧問、社團法人台中律師公會、財團法人法律扶助基金會台中分會、台中市政府家庭暴力及性侵害防治中心推薦的性平專業律師，及財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會將合作組成「性平友善專科法律諮詢」團隊。

法制局長李善植說明，性侵或性騷擾事件對受害者往往造成極大的精神創傷，除對加害人心生畏懼外，有時甚至出現自我否定或罪惡感的不安。受害人面對的不僅是心理痛苦、外界異樣眼光、加害人可能的二次傷害，還須承受因不熟悉法律而求助無門，導致許多受害人最後選擇息事寧人，讓加害人逍遙法外。

法制局表示，市府對性平加害事件「零容忍」，6月14日啟動「性平友善專科法律諮詢」，如有相關需求，可專線預約：04-22289111轉23610，也可到法制局現場洽詢律師。

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台中市 性侵 性騷擾 盧秀燕

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