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南投清潔隊員滅蟑竟被嗆吃「小強」 民眾理由太奇葩反挨轟

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里進行全鎮排水溝噴霧消毒作業，有鎮民不滿蟑螂、蚊蟲亂竄或陳屍街道且怕吃下肚，嗆聲隊員要清乾淨。圖／民眾提供
南投埔里進行全鎮排水溝噴霧消毒作業，有鎮民不滿蟑螂、蚊蟲亂竄或陳屍街道且怕吃下肚，嗆聲隊員要清乾淨。圖／民眾提供

南投埔里近期進行全鎮排水溝噴霧消毒作業，因消毒過程中，蟑螂、蚊蟲難免亂竄或陳屍街道，有民眾向清潔隊員嗆聲，要求把「小強」清乾淨，否則怕將「小強」吃下肚，奇葩理由令隊員傻眼，鄉親更是炸鍋，紛紛出聲力挺清潔隊員。

近日艷陽高照，但埔里清潔隊員為維護全鎮家戶環境衛生，揹負沉重的消毒器材陸續前往全鎮各里，針對每條街道的排水溝進行噴霧消毒，並於作業前通知里長轉告里民，同步在鎮公所臉書發布相關訊息，提醒民眾配合相關清掃作業。

沒想到，清潔隊員昨天前往西門里消毒卻遭民眾咆哮，抱怨「小強」因消毒被逼出排水溝垂死掙扎、屍橫遍地，要求清潔隊再派員跟後面掃蟑螂，不然吃到「小強」怎麼辦，奇葩理由令隊員傻眼，但仍上網說明人力有限，希望鄉親體諒。

而清潔隊上網說明無力派員清掃蟑螂後，多數民眾聲援隊員，甚至炸鍋，認為隊員平時要收垃圾、做資源回收等，還要消毒街道排水溝，很忙很累了，感謝都來不及，怎麼還責怪，也有人狠酸「原來滅蟑讓你吃到蟑螂，真的太神奇了。」

西門里長王美慧也替受委屈的清潔隊員加油打氣，她表示，多數里民都很支持並感謝清潔隊的付出，有些店家甚至配合在滅蟑日暫停營業，滅蟑後也都自主清理環境，而為免類似狀況又發生，未來有相關環境清潔服務會加強宣導請里民配合。

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