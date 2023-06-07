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東豐快速道路訂2025年完工 盧秀燕：3到5標可先通車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
建設局宣布，東豐快速道路第3標完工後，將分段先行通車，預計可從石岡到東勢市區的豐勢路。圖／建設局提供
建設局宣布，東豐快速道路第3標完工後，將分段先行通車，預計可從石岡到東勢市區的豐勢路。圖／建設局提供

國道四號豐潭段今年通車後，地方期盼東豐快速道路早日完工，建設局長陳大田說，第3標土牛段已復工，暫定2025年完工，屆時東豐快可從3、4到5標先通車；另2027年如順利，1、2標可完工啟用，全線通車。

市長盧秀燕說，她知道地方人士都很期待，但還有中央補助、發包等變數，努力盡速完工。民進黨議員蔡耀頡說，如盧「不小心」當上行政院長，希望不要忘記台中，要全額補助。

國4豐勢交流道聯絡道的東勢豐原生活圈快速道路，一直是山城居民關注焦點。東豐快4、5標（東勢到石岡段）在前市長林佳龍任內先完工，3標（石岡銜接大甲溪橋）則因環評問題遭法院撤銷，台中市長盧秀燕上任後重啟推動工程，2021年通過二階環評，去年第3標土牛段優先恢復工程。

台中市藍綠議員，包括吳振嘉、蔡成奎、張瀞分、陳清龍等人關切東豐快度。建設局長陳大田宣布，關鍵的第3標工程預定2025年完工，從石岡到東勢可先通車。盧秀燕解釋， 像西屯區市政路一樣，長距離的道路建設，分段施工、分段通車。

民進黨議員蔡耀頡今進一步要求，東豐快已歷任三位市長，應全線加速進行，不知何時可完工？盧秀燕表示，如果中央核定補助、發包順利，暫訂2027年可完工啟用。蔡表示，如果盧秀燕不小心明年當上行政院長，希望「盧院長」全額補助工程款。盧秀燕未回答。

陳大田說，國4豐潭段通車後，更顯得東豐快的迫切，完工啟用成後不但能將國道服務系統延伸至山城，也可輔助台3線進行分流。完工後可以縮短山城與市區的通勤時間，同時可加速救災通行。

第3標新興段上月順利發包，台中市建設局長陳大田說，新興標可銜接台3線，銜接國四的第1、2標有長達2公里的隧道工程正在細部設計，預計下半年工程招標，若順利發包，明年初動工，2027年可望通車。

盧秀燕 議員 環評 台中市

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