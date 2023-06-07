南投劉姓校長遭爆性騷 今回應靜候司法調查
南投縣一名女子在網路爆料指控一國小劉姓校長曾對她性騷，該名校長今午透過簡訊回應表示，「靜候司法調查，保持絾默，保留法律追訴權！」地方社區友人驚聞爆料事後，都表示難以置信，劉校長接任校長10多年來，為人隨和，辦學認真，常和地方舉辦如茶會、賞花、賞螢各式活動。
面對外界的指控，校內老師同學都保持沈默，不願回答外界的提問，並指出劉校長日前已請假3天，今天未出現在校內，但也告知會有記者來採訪，一切尊重南投教育處的後續調查。
社區人士指出，這所偏鄉國小素有「距離天空最近的小學」之稱，多年前學生數一度降到被併校的邊緣，當時劉姓校長還和校內老師一同開車下山接送學生，解決學生就學的困難，之後發展特色教學，結合地方著名茶鄉的特色，將茶道帶進學生課輔活動，甚至和社區、鎮公所合作舉辦茶會，同時也舉辦賞櫻花及夏季賞螢季節活動，成為地方的指標性景點。
地方人士則透露，劉校長從擔任國小教師到主任，再從代理校長到真除校長，辦學一直是很用心認真，雖耳語傳言平日個人有感情問題，但「很難相信，他會是一名會對學生下手的狼師。」
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