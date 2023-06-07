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燈具不只是燈管燈泡形態 靜宜應化系黃于庭獲創意競賽銅獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜應化系黃于庭研發創意深獲肯定，榮獲行政院環保署第3屆大專校院綠色化學創意競賽銅獎佳績。圖／靜宜大學提供
靜宜應化系黃于庭研發創意深獲肯定，榮獲行政院環保署第3屆大專校院綠色化學創意競賽銅獎佳績。圖／靜宜大學提供

靜宜大學應化系學生黃于庭利用「銥金屬」搭配有機合成的專業，成功研發出全新化學分子，發光效率高，適用於平面照明，打破燈具只是燈管和燈泡的形態，並極具節能減碳效果。此研發創意深獲肯定，榮獲行政院環保署第3屆大專校院綠色化學創意競賽銅獎佳績。

想像一張A4紙張，塗上黃于庭研發的材料，通電後整張紙張都會發光，更可延伸製作多元藝術感的燈具。指導老師應用化學系教授陸勤偉說，黃于庭勇於面對挑戰，且做事認真、善於思考，這些特質對未來朝向化學研究等領域的職涯發展有很大幫助。

陸勤偉表示，有機發光二極體(Organic light-emitting diodes,簡稱OLEDs)因擁有高對比度、可撓性等優點，常運用於色彩飽和的電視或折疊手機，成為熱門商品，但其製程時間長、成本也高；相較之下，發光電化學元件(Light-emitting electrochemical cells,簡稱LECs)可利用在大氣環境下穩定金屬作為電極，製程較容易，成本也低，近年來在學術研究中蓬勃發展。

「銥金屬」因具良好熱穩定性，在極性有機溶劑或水性介質中擁有良好溶解度，逐漸被應用在生醫領域、光催化及發光元件等領域。黃于庭的研究即利用「銥金屬」研發合成出全新的化學分子，發光效率高，有別於傳統燈管或燈泡，提供更有效率的照明，堪稱「下一代照明設備」，可作為平面燈具，或進一步發展藝術燈具，同時達到降低能源損耗、節能減碳效果。

黃于庭說，在實驗過程中，初步合成時因產率不佳，她努力查找文獻，尋找替代方案，調整純化手法，終於獲得研究成果。未來高效率的LECs可讓能源使用更有效率，同時節能減碳，並讓商業化的照明設備，除傳統燈管與燈泡外，更多了新的選項。

黃于庭感謝指導老師陸勤偉教授的鼓勵與協助，並接受學生天馬行空的想法，讓她有信心的查找參考文獻，進而於資料中獲得靈感進行研究。希望未來能將研發的材料應用於多元領域，同時為環保盡心力。

靜宜應化系黃于庭利用「銥金屬」成功研發出有機合成的全新化學分子，發光效率高適用於平面照明，打破燈具只是燈管和燈泡的形態，並極具節能減碳效果。圖／靜宜大學提供
靜宜應化系黃于庭利用「銥金屬」成功研發出有機合成的全新化學分子，發光效率高適用於平面照明，打破燈具只是燈管和燈泡的形態，並極具節能減碳效果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學應化系黃于庭榮獲行政院環保署大專校院綠色化學創意競賽銅獎佳績。圖／靜宜大學提供
靜宜大學應化系黃于庭榮獲行政院環保署大專校院綠色化學創意競賽銅獎佳績。圖／靜宜大學提供

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