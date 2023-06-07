燈具不只是燈管燈泡形態 靜宜應化系黃于庭獲創意競賽銅獎

靜宜大學應化系學生黃于庭利用「銥金屬」搭配有機合成的專業，成功研發出全新化學分子，發光效率高，適用於平面照明，打破燈具只是燈管和燈泡的形態，並極具節能減碳效果。此研發創意深獲肯定，榮獲行政院環保署第3屆大專校院綠色化學創意競賽銅獎佳績。

想像一張A4紙張，塗上黃于庭研發的材料，通電後整張紙張都會發光，更可延伸製作多元藝術感的燈具。指導老師應用化學系教授陸勤偉說，黃于庭勇於面對挑戰，且做事認真、善於思考，這些特質對未來朝向化學研究等領域的職涯發展有很大幫助。

陸勤偉表示，有機發光二極體(Organic light-emitting diodes,簡稱OLEDs)因擁有高對比度、可撓性等優點，常運用於色彩飽和的電視或折疊手機，成為熱門商品，但其製程時間長、成本也高；相較之下，發光電化學元件(Light-emitting electrochemical cells,簡稱LECs)可利用在大氣環境下穩定金屬作為電極，製程較容易，成本也低，近年來在學術研究中蓬勃發展。

「銥金屬」因具良好熱穩定性，在極性有機溶劑或水性介質中擁有良好溶解度，逐漸被應用在生醫領域、光催化及發光元件等領域。黃于庭的研究即利用「銥金屬」研發合成出全新的化學分子，發光效率高，有別於傳統燈管或燈泡，提供更有效率的照明，堪稱「下一代照明設備」，可作為平面燈具，或進一步發展藝術燈具，同時達到降低能源損耗、節能減碳效果。

黃于庭說，在實驗過程中，初步合成時因產率不佳，她努力查找文獻，尋找替代方案，調整純化手法，終於獲得研究成果。未來高效率的LECs可讓能源使用更有效率，同時節能減碳，並讓商業化的照明設備，除傳統燈管與燈泡外，更多了新的選項。