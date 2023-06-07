罔顧學校食安廠商 盧秀燕：一次就解約且移送法辦

台中市政府教育局接獲檢舉有學校午餐供應廠商使用無法溯源的棒棒腿，6月2日已將廠商函送地檢署偵辦，並追回業者食材獎勵金補助，採重罰終止契約。市長盧秀燕表示，台中市嚴格把關食安，不採違規累積達一定次數才解約，一次就解約且移送法辦，她強調市府對食安的要求及態度非常明確。

議員吳呈顯要求市相關單位針對學校午餐食安應加稽查，另有議員陳文政質詢指教育局處理態度消極。

教育局指出，此廠商供應台中市34校高國中小，包含高中9校、國中7校、國小18校，每校有數家廠商輪流供餐，這家廠商每天出餐約1萬多份。

教育局表示，日前接獲檢舉，5月11日無預警跨局處聯合稽查廠商及上游供貨業者；6月2日以疑涉偽造公文書罪、詐欺罪及使公務員登載不實罪，將廠商函送地檢署偵辦，並追回及取消業者食材獎勵金補助，採最重處罰終止契約。

教育局說明，聯合稽查結果，現場雖暫無查到業者以進口肉品混充國產肉品的具體事證，但業者無法在限期內提供雞肉進銷貨資料及國產可溯源食材證明，視為未提供國產可溯源標章的棒棒腿。教育局緊接著在6月2日將廠商函送地檢署偵辦。

教育局指出，依中央規定，使用國產可溯源食材的廠商給予獎勵金補助，全部生鮮食材須具有國產可溯源的標章，即可請領獎勵金，補助每人每餐10元，偏鄉學校則補助每人每餐14元，提升學校午餐衛生安全。

廠商去年8月至今年1月領取獎勵金53萬9290元，教育局全數追回，尚未撥付的獎勵金2月至4月計35萬5785元也取消。