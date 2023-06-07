興富發子公司建案未全停工綠批包庇 盧秀燕：尚待認定
台中市民進黨議員聯合質詢，痛批中市府「包庇興富發」，中捷事故發生快一個月，興富發集團的建案未全數停工，都發局甚至「沒有掌握」子公司5建案。議員質疑市府對建商𩣪輕放下。
台中市長盧秀燕說，議員的建議會納入考量，他會召集相關局處討論。都發局長李正偉表示，針對興富發作為「起造人」的9處建案，市府均已勒令停工，並將「文心愛悅」的起造人、承造人、監造人，全數移送法辦。
議員黃守達說，根據「建築法」第89條，違法工安相關規定者，除勒令停工外，並各處承造人、監造人或拆除人都有相關罰緩。市府勒令興富發停工9案其中1案是潤隆建設，如果就盧市府答詢時所回答，停工依據是為個別法人，那為何潤隆建設案會被停工？明顯前後矛盾。
黃守達補充，據他了解，6月2日勞動部專案勞檢興富發所屬30個建案，其中有11案就是台中的案子，勞動部掌握得比台中市多。其他縣市政府稽查多涵蓋其子公司，台中是事發地，興富發全數建案都應停工，市府處理態度 太離譜。
議員謝志忠說，初步檢視，市政愛悅、中港惠民二、文商11、惠國116、惠順11（地號）都是興富發集團的建案，起造人多是集團底下的博元與齊裕，承造人更全部都是齊裕營造。
另市府停工的興富發9案，有8案由齊裕承造，1案由潤隆為起造人，金駿為承造。這些資料在網路上通通找得到，2022年的法說會報告也清楚揭露。
法制局長李善植，這次捷運吊臂事故的起造人為「興富發建設股份有限公司」，起造人相關建案依規定勒令停工。至於其他仍施工中的建築個案因非該公司施工，「非必然一概勒令停工」，市府將持續就施工中個案進一步查察與認定。
議員王立任表示，停工的目的是要追求公安，不只起造人所屬建案要停工，作為承造人的營造廠商工程出問題，難道不須負起責任，其負責建案不該一併停工檢查嗎？
議員張玉嬿要求，只要是興富發集團的建案，市府都應該列管並進行專案稽查，來確保工程安全。此次意外痛失林淑雅教授，市府應牢牢銘記心中。
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