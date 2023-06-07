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南投覆鼎金遺址現身4年多 至今卻是雜草堆挨批

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里第一公墓遷葬作業時發現覆鼎金考古遺址，自2018年停工至今，雜草叢生。記者賴香珊／攝影
南投埔里第一公墓遷葬作業時發現覆鼎金考古遺址，自2018年停工至今，雜草叢生。記者賴香珊／攝影

南投埔里第一公墓遷葬作業，因2019年在該區域發現覆鼎金考古遺址後，停工至今，雜草叢生，也看不出遺址模樣，地方民眾搖頭。縣府表示，最快今年10月底前完成遷葬，待遷葬完成，將向文化部爭取，盼將遺址所在地設置為遺址公園。

縣議員林芳伃指出，位在埔里覆鼎金山下的第一公墓禁葬多年，其用地達1.8公頃，地方期待遷葬後能開發座親子或運動公園使用，因此於2018年展開遷葬作業，但同年10月挖出1個「喇叭型玉環」，認定是史前文物，後續就是停工掘勘。

該處遺址距今約2400年到1700年，且出土的喇叭型玉環保存完整，相當罕見，之後陸續發現少量東部玉器、玉料，成史前時期東、西交通及交換體系的證明，以及繩紋陶文化層、大馬璘文化層、歷史時期埔社的文化層等多文化層遺址。

經南投縣有形文化資產審議會審議，2021年11月公告覆鼎金考古遺址為縣定遺址，是繼大馬璘、水蛙窟後的第3個縣定考古遺址，但公告後，該遺址仍持續處停工，如今還是雜草叢生，也看不出遺址模樣，土地就閒置在那，地方民眾搖頭。

民政處表示，針對埔里第一公墓的覆鼎金考古遺址遷葬，今年補助571.6萬元給埔里鎮公所進行起掘遷葬作業，公所預計本月10日發包設計建造，最快10月底前就能完成遷葬，相關文物後續的保存維護，交由文化局中央爭取相關補助辦理。

文化局則表示，覆鼎金考古遺址與埔里第一公墓位置重疊，該區域內仍有逾200座墳墓待起掘，公墓遷葬作業尚未完成，影響後續遺址保存維護或規畫開發等相關作業，待遷葬完成，將繼續向文化部爭取，盼將該遺址所在地設置為遺址公園。

遺址 考古 埔里

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