張吉龍國際事業巔峰急退 玩石首展爆量能

石雕藝術家張吉龍入選今年度台中市美術家接力展「石語的軌跡-張吉龍石雕創作展」，也是首次個展，張吉龍曾任特斯拉馬達製造公司工廠副總，在事業巔峰急流勇退，投入玩石創作，透過親情生活、環境社會與生命時間為創作主題，展現生命的成熟與啟發。即日起至7月2日於葫蘆墩文化中心展出，歡迎民眾前來欣賞。

張吉龍說，透過石雕創作過程可以靜心專注放空，釋放身心的巨大壓力，近20年因高壓忙碌的事業、奔波各國及會議的緊湊生活步調、經歷金融海嘯等，令他身心俱疲。

當時透過學習石雕，藉由刀刃鑿刻渲洩轉化心中的沉重負累，重新思考生命的價值本質，毅然開拓一條玩石之路。他回想當時的環境走勢竟成為創作的支撐來源，如今深為慶幸自己的選擇。

葫蘆墩文化中心表示，張吉龍曾任職設計電動車特斯拉馬達製造公司的工廠副總，2009年在事業巔峰之際急流勇退，投入石雕領域，從基本功開始，10年內獲得各項美展佳績，他的創作樸實無華有拙趣，涵蘊動盪多變的世界局勢與獨特生命歷程的刻痕脈絡。

例如在創作起步同年經歷影響全球景氣的金融風暴，有感而發創作「經濟2009－雷曼兄弟」，類魚形體的無奈眼神表述對家庭經濟的擔憂；疫情蔓延時期的「門裡門外」、「緣起於呼吸間」表現生命的無奈割捨。

還有闡述世界局勢、影射俄烏戰爭的「不該有的結局」、職人之路的「表演者-幕後」、「中庸之道」、道法自然的「生命旅程」等，他的作品訴說入世題材涵蓋三千大千世界，觀照自己也折射長達20年的人間群像。