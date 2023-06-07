綠營中市民代聲援賴佳微 籲羅廷瑋停止傷害

國民黨台中市議員羅廷瑋昨天召開記者會指控前民進黨中市議員賴佳微恐嚇，綠營立委林靜儀、何欣純與市議員張家銨等人今天公開呼籲羅廷瑋停止傷害賴佳微，並向賴佳微道歉。

已獲國民黨徵召參選台中市立委第6選區（中、西、東、南區）的羅廷瑋，多次被賴佳微指控性騷擾，羅廷瑋獲台中地檢署不起訴、台中市社會局性騷不成立後，羅廷瑋以賴佳微在臉書標記他的名字指控性騷擾為由，反告賴佳微觸犯「跟蹤騷擾防制法」，昨天更在國民黨中央黨部召開記者會指控賴佳微恐嚇要殺他，而賴佳微也於昨天下午因自我傷害送醫無大礙。

林靜儀、何欣純上午偕同台中市議員張家銨、陳淑華、陳雅惠、李天生、張芬郁、張玉嬿、陳俞融、謝家宜等人在市議會民進黨團辦公室召開記者會，呼籲羅廷瑋停止傷害賴佳微，並為自己過去傷害賴佳微的行為道歉。

昨天曾去探視賴佳微的陳淑華表示，賴佳微目前還在醫院觀察，有家人陪同一切平安，她去探視時看到賴媽媽眼眶含淚，讓她很不捨，她告訴賴佳微「不要想不開」，而賴佳微則說「我好累」，很遺憾羅廷瑋利用此事做政治操作，呼籲大家給受害者最大支持。

何欣純表示，一連串性平事件讓大家很難過，賴佳微的遭遇更讓人痛心，羅廷瑋大張旗鼓北上開記者會，用政治聲量攻擊傷害賴佳微，令人痛心，雖然羅廷瑋和賴佳微的性騷擾事件，司法上不起訴，可能證據力不足，但不代表沒發生。

林靜儀指出，這幾天出現台灣的Me Too風潮，代表社會風氣體認到不適當接觸或權勢上騷擾，都該被撻伐。她建議台中市議會應成立性平委員會，由市議員提案送性平委員會調查。

張家銨指出，羅廷瑋不僅無視賴佳微表達自己遭侵犯的訊號，連一句「對不起」都不願說。

陳雅惠說，讓對方感覺到被冒犯、不舒服，影響對方正常生活，就有可能構成性騷擾；拒絕性騷擾，對於任何不當行為，嚴厲譴責。

羅廷瑋接受媒體聯訪時對此指出，綠營因為看到他要選立委，利用此案來轉移焦點。他也強調，身體髮膚受之父母，希望大家保重身體健康，並希望他與家人還有對方的人身安全受到保障，雙方都有難過之處，綠營此時不應消費此事，而是應好好做改革，讓真正需要幫助的人接受到幫助，而不是做這樣的操作。