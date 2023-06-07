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南投草屯拓寬和平街 縣府幫籌錢

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
草屯鎮和平街路幅狹窄，成市區瓶頸路段，將斥資2.51億元拓寬。記者賴香珊／攝影
草屯鎮和平街路幅狹窄，成市區瓶頸路段，將斥資2.51億元拓寬。記者賴香珊／攝影

南投縣草屯鎮和平街位居市中心鬧區，但路幅狹窄、車流繁雜，成市區瓶頸路段，經公所向中央爭取納生活圈計畫補助，將斥資2.51億元拓寬改善，但地方自籌款高達1.38億元，公所負擔沉重，縣府允諾將寬籌財源盡力協助。

草屯鎮公所指出，和平街發展起源於日據時期，當時是因應輕便鐵軌及火車站闢建的新街道，周邊市集繁榮，如今更是店家林立，成為市中心鬧區，卻因早年興建，路幅狹窄，難負荷車流，成為鎮內瓶頸道路。

和平街與富林路、平等街是草屯市區3大瓶頸道路，但隨平等街已拓寬，富林路透過延長闢建都計52號道路改善，目前就剩和平街待打通，公所因此向內政部營建署爭取，獲列入生活圈計畫補助，闢建拓寬全長220公尺、寬12公尺的都計59號道路，但光用地取得就逾2.38億元，拓寬工程費1350萬元，總經費達2.51億元。

公所表示，和平街拓寬後，不僅能解決市區交通壅塞問題，也能改善當地中正、中山2里積水，但中央只補助近5成經費，地方自籌款達1.38億，公所財政拮据，只好向縣府求助。

縣府表示，打通和平街瓶頸的機會得來不易，將積極寬籌財源，盡力支援公所，加速辦理後續用地取得及工程發包作業，透過雙方合作突破老舊街廓瓶頸，讓當地「草屯火車頭」榮景重現。

火車站 日據時期 南投

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