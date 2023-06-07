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藻類大爆發覆蓋 彰化芳苑牡蠣5成死亡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑鄉蚵田覆蓋藻類，放眼望去像綠藤棚架，估計約有一半牡蠣死亡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉蚵田覆蓋藻類，放眼望去像綠藤棚架，估計約有一半牡蠣死亡。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉潮間帶藻類大爆發，覆蓋蚵田，退潮後一片綠油油，蚵農欲哭無淚向鄉所求助，相關單位會勘後，初步認定半數牡蠣死亡。縣府昨指出，肇禍原因與氣候變遷有關，將爭取中央啟動天然災害救助，並輔導提升管理蚵田技術。

芳苑潮間帶養殖牡蠣面積近200公頃，是彰化最大牡蠣養殖區，鄉公所近日接獲蚵農反映，往年清明節後，大量生長的藻類都在數日內消失，今年過了一個月卻越長越茂盛，牡蠣被藻類蓋住，「無法呼吸」幾乎死光。

「過去從未見過這種情景，」唐姓、洪姓和林姓蚵農都說，以前藻類零星覆蓋牡蠣，很快被魚吃掉或日曬乾燥，損失輕微，今年藻類多到魚吃不完也曬不乾，夏季牡蠣恐怕沒收成。

農業處表示，絲藻大量繁生覆蓋蚵索造成牡蠣開口死亡，災情非常嚴重，漁民初估死亡率約4成，經水產試驗所和漁會人員估算死亡率約5成，建請中央重視氣候變遷造成的災情，立即啟動災損補助。

新寶村長梁祥盛、漢寶村長鄭鵬豐都表示，目前無法知道災損是否繼續擴大，若重新育苗，最快到年底冬末成蚵，以目前損失狀況，可預料夏、秋兩季市場勢必貨源短缺，現在市價每台斤180元至200元，缺貨可能漲到每台斤200元以上。

縣府持續追蹤及掌握藻類災情，另請鄉所協助漁民盡速勘查拍照，如中央辦理現金救助，漁民可檢具照片和文件申請救助。

牡蠣 漁民 氣候變遷 潮間帶

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