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台中市299通勤月票也納入電輔車 7月1日上路

中央社／ 台中6日電

台中市政府推出中部通勤定期票，台中境內定期票市民每人每月新台幣299元；交通局表示，7月1日起優惠方案可搭乘捷運、台鐵及市區公車，公共自行車除一般自行車外，也納入電輔車。

台中市議會今天進行市政總質詢，台中市政府配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，推出中部通勤定期票，台中境內定期票市民每人每月299元，非市民每人每月599元，7月1日上路。

國民黨市議員邱愛珊質詢建議，租賃公共自行車因為佈點密集、設站快速、租借方便的優勢，現在已經成為市民愛用的大眾運輸工具之一，尤其電輔車的騎乘起來更輕鬆省力，建議299通勤月票納入電輔車。

交通局表示，民眾購買台中市境內定期票，可搭乘的運輸工具包含台中捷運綠線、台鐵及台中市所有市區公車路線；另為滿足民眾需求，公共自行車也納入定期票可使用的運具內，除一般自行車外，也包含2.0E電輔車，提供民眾多種選擇。

交通局長葉昭甫指出，台中市已著手規劃推出中部通勤定期票，並維持台中既有的「市民優先」政策，優先照顧台中市民，市府持續與運輸業者、票證公司及驗票機設備商召開會議討論後，已訂定相關營運規則，並儘速完成相關驗票機設定，配合中央政策，預計7月1日上線服務。

台中市 自行車 台中捷運

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