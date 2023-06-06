中捷事故綠嗆推諉 盧秀燕：不管誰的責任都願意道歉

台中市民進黨議員聯合質詢，要求市長盧秀燕須為中捷應變不足、事故當天向媒體表示「吊臂砸落中捷」有推諉責任之嫌，應向家屬和全體市民道歉。

盧秀燕在議員強力要求下多次表示，相關問題不管是不是市政府造成的，她都願意道歉。

今市政總質詢，民進黨議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融聯合質詢，6人輪番抨擊盧秀燕在中捷事發當下，搞不清楚狀況，對外稱是吊臂撞列車、「飛來橫禍、只能概括承受」無視中捷該負的責任，高喊要市長道歉！

盧秀燕解釋，事情發生後，她大約一個小時內趕到，也許與當場狀況有一點出入，「我也不是神」，加上傳遞訊息有時間差，所以有口誤。她多次表示願意道歉，強調「台中市不管任何事件、不管是不是我們造成，我都願意道歉。」

張芬郁質疑盧秀燕沈醉在五星市長的光環中，忙著幫候友宜造勢，殊不知放在盧秀燕桌上動不了的重大建設案件有多少，中捷意外更是凸顯市府團隊螺絲鬆了。

陳雅惠和謝家宜指出，興富發發生吊臂掉落，市府必須對業者重罰、懲罰性賠償，罰到他怕，才能確保人民安全，謝家宜也強調，中捷公司以和解的方式協助受害人，請市府及中捷公司要特別注意，不能因中捷公司的和解而減少興富發公司及其廠商應付的賠償責任，否則將造成以市府公帑減輕肇責公司及其廠商責任的荒謬結果。

蕭隆澤表示，中捷電聯車自撞，事情真相在哪裡？對死者家屬如何交代？請盧團隊將心比心！

陳俞融、陳淑華則指，中捷事故發生以來，整個市府表現得推諉卸責、扯謊遮掩，讓人看不下去，也沒辦法給事故的死傷者一個交代，要求盧市長在議會正式道歉。

陳俞融提到，中捷錯失黃金41秒反應時間導致捷運撞上吊臂、都發局人手不足無法掌握建商施工情形，都是事實，要如何避免往後發生這種事故，盧市府應正視並檢討改進，才能讓市民重拾信心。