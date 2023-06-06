進口雞腿混充國產 中市府終止與營養午餐業者契約

台中市議員陳文政今天指出，有業者以進口雞腿混充國產雞腿，提供學生食用；市府教育局表示，業者無法證明肉品為國產，追回、取消食材獎勵金補助，並終止契約，疑涉讓公務員登載不實部分則依法移送。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員陳文政表示，根據「台中市學生午餐採購範本」第17條規定，「廠商有混充或假冒上述產品供貨不實情節，則加重罰則為20點」，20點代表應該終止契約、不得供餐。

陳文政說，有民眾陳情，某業者以進口雞腿混充國產雞腿、謊報國產之情事，教育局卻僅僅追回國產食材獎金，目前仍繼續供餐，他直呼離譜，質問教育局是否為真。

台中市政府教育局透過新聞稿表示，獲報後立即前往稽查午餐供應業者及上游廠商，現場雖暫無查到業者以進口肉品混充國產肉品的具體事證，但經要求業者限期提供雞肉進銷貨資料及國產可溯源食材證明，業者部分供應的棒棒腿無法證明為具有國產可溯源標章的產品，因此視為未提供國產可溯源標章的棒棒腿，未於校園食材登錄平台登載正確詳實的食材資訊。

對此，教育局已要求學校依契約規定處置，記最重20點並終止契約，追回及取消業者食材獎勵金補助，午餐供應業者疑涉讓公務員登載不實，已移送地檢署偵辦。

台中市長盧秀燕表示，對於食安，市府一向特別重視，一定會加強努力把關，捍衛學童食安。