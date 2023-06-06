登玉山請注意 八通關線步道嚴重崩塌連路基都消失

最近鋒面過境加上對流雲系發展旺盛，南投縣山區常局部大雨或豪雨，八通關玉山線從八通關往荖濃溪營地步道2.7K處崩塌嚴重，玉管處昨天派人巡查，發現連路基都已經消失，提醒山友不要冒險通行，以免發生意外。

攀登玉山有兩條路線，最常走的是從塔塔加登山口入山，另一條便是八通關線，從東埔經八通關古道，沿荖濃溪谷上抵玉山北鞍，再由玉山北鞍上玉山主峰，行程需要3天2夜完成。

八通關線比塔塔加線高度落差超過兩倍，且沿線地質脆弱，常有多處崩塌。玉管處排雲管理站前天接獲山友通報，八通關往荖濃溪營地步道2.7K處崩塌阻礙通行，應避免強行通過。

排雲管理站昨天派人巡查，發現該路段坍方嚴重，約有20公尺步道已崩塌至岩層裸露，沒有路基，暫時無法搶修。

玉管處建議，最近期申請由八通關線攀登玉山的山友，應及早調整登山行程，由塔塔加登山口入園隊伍，建議至荖濃溪營地後原路由塔塔加登山口下山；由東埔登山口入園隊伍，建議至八通關後原路由東埔登山口下山。