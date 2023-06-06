綠議員嗆中捷事故 盧秀燕低姿態道歉

「在市內發生的各項工安或治安事故，市府都有責任，我願意為此道歉。」台中市長盧秀燕6日在台中市議會總質詢第一天，面對民進黨市議員猛烈抨擊，並拉高氣焰厲聲追究中捷吊臂意外事故責任時，一再低姿態向市民道歉。

厲聲質詢打壓盧聲望

此一意外事故的發生，民進黨議員已在交通局的業務質詢期間追究多時，中捷公司也已提出檢討報告給議會各議員。6日的總質詢，綠營議員明顯藉此打壓盧秀燕的聲望，但在面對民進黨議員的厲聲斥責下，盧秀燕一再壓低姿態對外道歉。

中捷綠線於5月10日突因建商高層施作的吊臂斷落，造成1死10傷重大事故，隨後數日市議會交通業務質詢中，面對民進黨議員的砲轟究責，因中捷前（代理）董事長林良泰被批只為了鼓勵中捷員工搶救通車，而要求大家公開鼓掌是「冷血」表現，導致林良泰於5月12日請辭獲准。

中捷高層頻頻失言

偏偏中捷公司總經理莊明聰在5月15日答詢時，又稱遇到這一工安意外是「倒霉」，讓民進黨議員更加火上加油指責中捷沒有人性。莊明聰雖即時為自己口誤而道歉，但民進黨議員除了要求出席業務質詢的副市長黃國榮代表市府道歉，也隔空要求盧秀燕要出來道歉。

盧秀燕為了中捷事故的後續檢討與處置，連5月17日國民黨中常會徵召侯友宜代表國民黨參選總統的重要時刻都請假缺席。剛從國外回台的交通局長葉昭甫，忙著為因應6日開始的議會總質詢而到處開會。顯然都預知民進黨議員不會輕易放過修理盧秀燕的機會。

自5月中旬的業務質詢到6日的總質詢，除了正國會議員為了維護林佳龍而痛責林良泰「說謊」外，罵得最兇的是英系議員陳俞融及陳淑華、蕭隆澤、張芬郁等人。其中，前市長張溫鷹的女兒陳俞融表現尤為突出激烈。

陳俞融表現最激烈

陳俞融在業務質詢時，便一再指責市府、要求黃國榮回答問題、又不給黃有時間回答。要求盧秀燕道歉時、又一再厲聲搶話，不給盧秀燕有答詢及好好道歉的時間。對於一個新科議員，表現雖突出，但似乎過度的在突顯自己的表現而非為了解決市政問題。

對於陳俞融的表現，市府一名一級主管在與記者聊起時表示，民進黨議員通常在抓到某一項議題時，常故意不給官員可以答詢說明，這是他們故意採取的策略，只是要讓官員或市長難堪，並無意聽說明。

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